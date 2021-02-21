蘇活區精品店再遭竊 非裔嫌犯：攔我就說你歧視

同家愛迪達專賣店去年遭暴徒砸搶時的場景。(記者張晨/攝影)

曼哈頓下城蘇活區(Soho)近日發生一起盜竊案件，而非洲裔嫌犯在店內被抓現行後則明目張膽告訴店員，「你攔住我就是種族歧視 ，再不放開，我就用漂白劑噴你。」

警方表示，案發當日嫌犯從位於百老匯 (Broadway)交東豪斯頓街(East Houston St.)的愛迪達(Adidas)商店展示架上，偷走了兩件價值約320元的派克大衣，當工作人員攔住他時，他依舊理直氣壯的朝出口走去。

警方稱，當時嫌犯拿出了一個高樂氏(Clorox)噴瓶威脅說，「下次不要對我進行種族定性，否則我就噴你！」所幸沒有人因此受傷，但嫌犯卻沿百老匯南行逃逸。

市警表示，在這起盜竊案發生之前，蘇活區曾多次出現非洲裔嫌犯在精品店盜竊且以種族藉口恐嚇店員的案件發生，這些扒手團伙在疫情期間偷走了價值數十萬元的名牌商品，他們還威脅店內安保人員保持沉默，不然就會被貼上種族主義者的標籤。

警方呼籲知曉案件者可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。