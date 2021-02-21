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1張圖看疫情：全美確診逾2807萬 破49萬死

加州已接種700萬劑新冠疫苗 病例、住院數續降

紐約州陽性率續降 疫苗周日恢復接種

記者金春香／紐約報導
紐約新冠陽性率降至感恩節以來最低。（州長辦公室提供）
紐約新冠陽性率降至感恩節以來最低。（州長辦公室提供）

州府20日數據顯示，紐約新冠檢測陽性率降至去年11月23日以來最低值，七天平均陽性率連續43天下降，住院總人數和新增死亡人數也呈下降趨勢；州長葛謨(Andrew Cuomo)表示此前受暴風雪影響被延遲運輸至紐約的疫苗，將於21日(周日)恢復運送和接種；但當日紐約再新增54例英國變種病毒感染病病患，總數達到136人。

葛謨表示，紐約每日最多可以為10萬名民眾接種，截至20日午時，州內90%的第一劑疫苗已經完成使用，且受惡劣天氣影響本周被延遲運輸的60%的疫苗已經恢復運送，從21日起開始繼續為此前預約被延遲的民眾接種。

他並指出，聯邦承諾接下來三周紐約獲得疫苗的數量會增加20%，確保目前符合接種資格的1000萬名民眾早日全部獲得疫苗。

疫情數字方面，19日紐約州陽性率降至3.06%，是感恩節以來最低值，住院人數降至5977人，是去年12月14日以來最低值，新增死亡人數也降至100人以下，為97人。

全州範圍內為期100天的「紐約快閃」(NY PopsUp)表演20日在賈維茨中心(Javits Center)拉開帷幕，由爵士音樂家Jon Batiste和脫口秀節目「The Late Show with Stephen Colbert」的樂隊領隊領銜演出，向醫護人員致敬。

葛謨此前推出「紐約快閃」系列希望重振紐約藝術和娛樂產業，之後將邀請更多知名藝術家進行300多場免費演出，如喜劇演員Amy Schumer，Chris Rock，知名鼓手Wynton Marsalis和澳洲演員Hugh Jackman等，演出地點也將覆蓋紐約上州、長島等多地區，更多信息可登陸https://www.nypopsup.com/查詢。

紐約州 疫苗 葛謨

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