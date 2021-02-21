社工代警處理精神病案件 紐約市府牛步

派社工代替警察處理涉及精神疾病者的報警電話，討論仍繼續。(市長辦公室提供)

紐約市 近期頻發地鐵攻擊事件，涉案者多為精神疾病患者，而一項名為「行為健康緊急援助響應」(Behavioral Health Emergency Assistance Response Division)的試點計畫原定於本月啟動，將派遣社會工作者代替警察 來處理涉及精神疾病患者的911報警電話，但市府竟尚未雇用社工來執行該計畫。

「目前市府沒有雇用任何社工來為這個項目工作，甚至沒有從其他地區重新分配社工的任務。」DC37市公立醫院社工工會發言人戈德斯坦(Freddi Goldstein)說，「到目前為止，什麼也沒有發生，討論仍在繼續。」

就在「行為健康緊急援助響應」討論之際，紐約市正在應對一系列發生在捷運系統中的暴力襲擊案件，其中許多人涉及精神相關疾病。

市長白思豪 (Bill de Blasio)表示，該計畫原定於2月開始，卻因不可抗因素推遲，但幾周後就會實施。

白思豪說，「我們打算在今年擴大這一規模，但鑑於這是新方法，必須確保專業培訓的到位，所以仍需時間。」

白思豪幾乎沒有描述更多細節，他曾在去年11月大力宣傳，並表示要把該計畫歸在第一夫人麥克蕾(Chirlane McCray)「茁壯紐約」(ThriveNYC)的計畫下。

「行為健康緊急援助響應」以社工代替執法者處理精神疾病患者涉及的案件，由一名社工和兩名急救醫生配對，來處理報警電話。

招聘啟示上寫道，團隊將會和患有嚴重精神疾病或藥物成癮者接觸，成員應該具備在緊急情況中使用危機干預和控制危機升級的能力；但該項目不會有24小時的工作人員，社工將從上午10時到凌晨2時，分兩班輪崗。

約翰傑刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)教授賈卡隆(Joseph Giacalone)表示，不認為社工和醫生可以良好應對一些涉及精神病或毒癮者的攻擊案件。

白思豪的發言人科恩(Avery Cohen)表示，在涉及武器或存在傷害風險的情況下，警察將與這些小組一起協作，「我們將繼續雇用相關人員，並期待該項目的啟動。」