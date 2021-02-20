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1張圖看疫情：全美確診逾2800萬 破49萬死

2月頭18天 加州新冠死亡已破7000人

紐約市堂食客容量 26日起增至35%

記者金春香／紐約報導
紐約市堂食客容量下周擴大至35%。（記者金春香／攝影）
紐約市堂食客容量下周擴大至35%。（記者金春香／攝影）

紐約州新冠疫情數字繼續下降，州長葛謨(Andrew Cuomo)19日宣布，紐約市餐廳堂食從下周五(26日)起客容量可增至35%，該數字將與新州和康州餐館堂食客容量持平；此外，加快經濟重啟的腳步，並確保更多學生可以回到學校上課，紐約市19日增設了11個新冠快速檢測點，可在30分鐘內獲知檢測結果。

目前州內除紐約市外其他地區餐廳堂食客容量上限為50%，葛謨表示，本月初新州已經將堂食客容量擴大至35%，為提高紐約市餐廳的競爭力，從26日起也可以將客容量增至35%，以避免更多紐約客跑到鄰州用餐。

19日新開設的11個快速檢測點，八處在曼哈頓，皇后區、布碌崙(布魯克林)和布朗士各有一處，都位於CVS藥房內，這些快速檢測只需不到30元的花費，可在30分鐘內獲得結果，具體地點可登錄ny.gov/rapidtestprogram查詢。

葛謨表示，進一步擴大檢測不僅能促進經濟復甦，也能保證大學校園逐步提供更多面對面授課，州府規定，能夠每周為25%校園內教職員工和學生進行檢測的學校，一旦檢測陽性率連續14天超過5%，則需要立刻改為網路授課；而無法做到每周檢測25%人員的學校，如果在14天內出現100例確診，就需要立刻暫停面對面授課。

此外，養老院人員家屬可從下周一(22日)起，可在接受快速新冠檢測後，進入養老院看望家屬。截止19日，州內已有12.1%人口接種至少一劑疫苗，養老院內接種疫苗比率為73%。

聯邦急難管理局(FEMA)與州府共同設立兩處大規模接種點，分別位於皇后區約克學院(York College)和布魯克林艾福斯學院(Medgar Evers College)，將於下周三(24日)開放，民眾可從20日上午8時起預約。

州府19日數據顯示，州內新冠住院人數繼續降低至6155人，單日新冠檢測陽性率為3.49%，再新增新冠死亡116例。

檢測 紐約市 養老院

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