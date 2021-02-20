養老院疫情 葛謨堅稱雖延遲但準確…歐凱秀促徹查

國會眾議員歐凱秀要求全面調查紐約州長葛謨在呈報養老院新冠死亡數據上的過失。(美聯社)

紐約州長葛謨 (Andrew Cuomo)19日再次回應隱匿養老院疫情 醜聞，堅稱呈報的新冠死亡數字準確，但也承認自己沒有適時提供大眾應得的訊息，以致出現了「訊息真空」；葛謨當日還提出養老院改革法案，以避免在下次疫情爆發時養老院再陷入危機。

19日葛謨在疫情簡報會上回應養老院醜聞長達15分鐘，這已是本周他第三次正面回應，他堅稱州府雖然延遲提供數據，但數據的準確性不容置疑，不過他也承認，「未能更快速地為公眾提供應得信息，導致出現了一個信息真空。」

「我不在乎別人怎麼說我，我進入政壇，就知道它的陰暗面，但我相信我可以給大家做好事，做實事。」葛謨說，他後悔沒有更強硬且及時遏制不實信息和陰謀論，當時他忙於應對不斷加重的疫情，他承認在各種陰謀和謠言充斥的政治環境下，「州府不應該讓任何不準確信息在未被正面回答的情況下，展現在公眾面前，這給養老院死亡人員的家屬帶來痛苦和困惑。」

葛謨當日提出養老院改革法案，以避免在下次疫情爆發時養老院再陷危機，法案內容包括強化養老院運營者不當行為問責制，確保這些機構將病人的安危放在收益至上，增強養老院服務的質量，給管理層人員設置工資上限等。

衛生廳廳長扎克(Howard Zucker)19日也為自己和州府辯解，稱去年3月25日葛謨頒布要求療養院接受從醫院康復出院的新冠患者行政令之前，已被感染的無症狀員工就已經在不知覺的情況下，將病毒帶入養老院，衛生廳去年春天檢測出3萬7000名感染新冠的養老院員工。

「如果我們沒有頒布這一行政令，會出現什麼樣的問題？醫院的病床會更為緊缺，需要病床的患者會因為那些已經可以出院的人仍留在醫院內而無法獲得救治。」扎克說，州府部門都是根據當時所能獲得的信息進行決策，「我們當時做出了正確的公共衛生決策，如果再遇到相同情況，我們仍會做出同樣的決定。」

根據公共政策帝國中心(Empire Center for Public Policy)發布的調查數據，葛謨去年疫情爆發之初對養老院採取的政策，導致至少1000名老人無辜喪命。

包括國會眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)在內的眾多民選官員堅持要求全面調查葛謨政府，據悉紐約東區聯邦檢察官和聯邦調查局(FBI)目前已進入調查階段；預計下周，州議會將就撤銷葛謨疫情期間下達緊急行政令的權力進行表決。