狠推華婦嫌犯獲釋 華社要求嚴懲 7市議員參選人聲援

在法拉盛狠推華婦致昏迷的嫌犯只被控輕罪且獲釋，七名市議員參選人法拉盛集會聲援受害人及其家屬。(記者牟蘭／攝影)

47歲的馬泰奧(Patrick Mateo)日前在法拉盛猛推一名華女致昏迷，警方以涉嫌三級攻擊的輕罪逮捕，但他過堂當天就獲得擔保被暫時釋放；華裔社區對此不滿，七名市議員參選人19日在案發地點附近聲援受害人家屬，要求警方以仇恨犯罪嚴懲嫌犯。

本次集會活動由第20選區市議員參選人尹導發起，他邀請同選區參選人楊愛倫、陳海靈與崔容準、第25選區市議員參選人陳熠、第29選區市議員參選人臧東慧、第19選區市議員參選人Nabaraj KC以及社區人士羅維宗等參與。

尹導表示，他已聯繫受害人的女兒，對方感謝他們為其母親發聲，但當天因故未出席集會；他表示，本次惡性攻擊事件發生後，嫌犯僅被控輕罪且無需交保就被釋放，這是紐約市 推行保釋金改革的惡果，導致社區治安變差，「不法分子犯案的成本變低，社區越來越不安全」。

臧東慧表示，疫情爆發後，針對亞裔 攻擊事件頻發，以該案為例，一名中年男子「恃強凌弱」推倒一名華裔婦女致昏迷，卻只被控輕罪，讓他對未來紐約市的治安堪憂。

楊愛倫表示，嫌犯作案時針對性地攻擊華裔與女性，且在作案期間高喊種族歧視的言論，已構成仇恨犯罪，她呼籲警察重新立案調查，給亞裔社區一個交代，「如果受害人換成非洲裔與猶太裔，結果還會不會一樣？」

根據受害人子女17日的社群媒體 ，16日下午2時到4時期間，他們的母親在法拉盛緬街交羅斯福大道的人行道上，被一名大喊歧視亞裔言語的中年男子推倒後，嫌犯逃之夭夭；社群媒體的視頻顯示，受害人被推倒，撞到旁邊的報紙售賣機；家屬稱，受害人當場昏迷不醒，送醫搶救近五個小時，額頭縫了十針左右，情況才穩定。

嫌犯馬泰奧18日上午在其家中被捕落網，以涉嫌三級攻擊輕罪與二級騷擾的違規移送法辦，他於18日晚過堂，在他人的擔保下，無需繳納保釋金已被釋放。