PPP貸款豁免還款 「真實性」是批准關鍵

郭曼麗詳解PPP豁免申請。(視頻會議截圖)

聯邦政府在新冠疫情 發生後，為全國受疫情重創的小企業提供「薪資保護貸款 計畫」(Paycheck Protection Program，PPP)，符合條件的借貸企業可享受全額豁免還款；聯邦小商業管理署(SBA)經濟發展專員郭曼麗19日與華埠多組織舉辦線上會議表示，資料的準確和貸款用途的真實性，是確保豁免的途徑，若豁免不成轉為貸款，利息從放款日開始計算。

聯邦小商業管理署的PPP旨在幫助小企業和非營利組織留住員工及支付必要的運營費用；郭曼麗說，不超過5萬元的PPP貸款已經簡化了豁免申請，基本可以達到100%豁免。

但符合豁免還款條件的支出包括保留員工的工資成本、企業抵押貸款利息、租金或租賃、公用事業支付；非薪資支出不可超出豁免金額的40%，可豁免的薪資支出為在涵蓋期所付出和發生的薪資支出，每名員工豁免薪資總額不能超過年薪10萬元，使用八周涵蓋期的借款人，上限為每名員工1萬5385元；24周涵蓋期，上限為每人4萬6154元。

郭曼麗表示，商家在申請豁免中的所有文件均須留證和備份，依據聯邦規定，貸款成功後的六年之內均可能來查帳，所以華裔 商家需特別留意，保證真實性是申請者的責任。

PPP貸款豁免還款在貸款償還期到期前都可申請，借款人先向貸款銀行提交「貸款豁免申請」(Loan Forgiveness Application)，銀行有60天時間計算，再交給SBA，SBA會在90天內決定借款人是否符合豁免資格，若不符合，銀行有責任通知借款人。

郭曼麗指出，若只有部分貸款被批准豁免或申請豁免被拒絕，借款人就須按規定時間還款，利息為1%；許多華裔商家試圖拖延還款，但這樣做是不明智的，因為自放款日起利息就已經開始計算了。

SBA的第二輪PPP申請截止日期為3月31日，但商家應至少在該日期前一周完成申請，申請第二輪PPP的商家應確保第一輪貸款已經用完或即將用完。