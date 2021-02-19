我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暴亂餘波未平 35名國會警員接受調查 6人停職

伊凡卡不選佛州參議員 前白宮幕僚長有意選州長

疫情趨緩 紐約市長艾姆赫斯特醫院慶新年 華裔民眾驚喜合影

記者牟蘭／紐約報導
白思豪(左)向華裔民眾贈送新春食物禮包。(記者牟蘭／攝影)
白思豪(左)向華裔民眾贈送新春食物禮包。(記者牟蘭／攝影)

市長白思豪(Bill de Blasio)19日現身艾姆赫斯特醫院，為當地民眾分發亞洲食物禮包，慶祝農曆新年；多名前來領取禮包的華裔長者對白思豪的出現感到驚喜，他們稱自己移民來美已數十年，第一次從紐約市長手中接過新春禮物，希望「討」個好彩頭，早日施打新冠疫苗

影音來源：記者牟蘭

白思豪(中)驚喜現身艾姆赫斯特醫院，向民眾贈送新春食物禮包。(記者牟蘭／攝影)
白思豪(中)驚喜現身艾姆赫斯特醫院，向民眾贈送新春食物禮包。(記者牟蘭／攝影)

2021年牛年春節食品發放食物活動由城市保健計劃(MetroPlus Health Plan)與艾姆赫斯特醫院聯合舉辦，旨在為疫情期間的低收入家庭提供所需食物，主辦方自17日起至19日連續三天在醫院內分發1500份亞裔風味食物禮包，其中包括龍口粉絲、泰國香米與辛拉麵等。

城市保健計劃聯合艾姆赫斯特醫院舉辦慶祝春節活動，連續三天為當地的民眾贈送千餘份亞...
城市保健計劃聯合艾姆赫斯特醫院舉辦慶祝春節活動，連續三天為當地的民眾贈送千餘份亞裔風味食物。(記者牟蘭／攝影)

白思豪19日戴著印有市立醫院標識的雙層口罩，身著西裝、戴紅領帶現身慶祝春節活動，他祝福民眾牛年大吉，盼望新的一年疫情早日結束，民眾的生活回歸正軌；因他的突然到訪，許多長者表示驚喜，並要求合影留念，其中包括68歲的王葉華。

家住在艾姆赫斯特的王葉華表示，他已移民來美20多年，首次與紐約市長近距離接觸，他期盼這份禮品帶來好運，牛年一切順利；他說，自己居住的地區曾淪為疫情的重災區，他曾「逃」到康州暫住，目前疫情趨緩，他也登記預約注射疫苗，但尚未有消息，他希望早日施打疫苗，產生抗體。

居住在法拉盛72歲的張愛文居表示，她並不認識白思豪，但得知市長為她分發新春禮物後，感到驚喜；她說，自己日前預約施打疫苗，但法拉盛已無空位，她只能換乘兩班車前往艾姆赫斯特醫院注射，她期盼市府早日在法拉盛設立疫苗注射點，為其他耆老提供便利，「會說英文直接給市長反應了」。

城市保健計劃主席與執行總裁施瓦茲(Talya Schwartz)表示，艾姆赫斯特醫院去年疫情高峰期一度淪為震中，前線醫護人員冒著生命危險搶救患者，她希望慶祝新春活動為當地民眾與醫護人員帶來節日喜慶，並希望藉此推廣多元文化，杜絕日益增長針對亞裔的仇恨犯罪。

艾姆赫斯特醫院副院長魏凱還(Eric Wei)表示，該院的新冠患者住院率在春節期間已持續下降，但他呼籲民眾仍應做好防護措施，避免群聚聚會等；他說，自己的父母來自台灣，家中每年都慶祝農曆新年，但今年因疫情影響，慶祝活動改為雲端進行，他期盼疫情早日結束，明年與家人共聚一趟。

市長驚喜現身艾姆赫斯特醫院，向民眾贈送新春食物禮包，華裔長者王葉華現場拍照留念。...
市長驚喜現身艾姆赫斯特醫院，向民眾贈送新春食物禮包，華裔長者王葉華現場拍照留念。(記者牟蘭／攝影)
白思豪(左)在艾姆赫斯特醫院與民眾共慶春節。(記者牟蘭／攝影)
白思豪(左)在艾姆赫斯特醫院與民眾共慶春節。(記者牟蘭／攝影)
白思豪(左四)驚喜現身艾姆赫斯特醫院，向民眾贈送新春食物禮包。(記者牟蘭／攝影)
白思豪(左四)驚喜現身艾姆赫斯特醫院，向民眾贈送新春食物禮包。(記者牟蘭／攝影)

疫情 疫苗 白思豪

上一則

「戰勝病毒 堅強面對」 有獎徵文比賽持續收件中！

下一則

紐約市堂食客容量 下周五擴大至35%

延伸閱讀

法拉盛推華女致昏迷嫌犯落網 竟只輕罪送辦

法拉盛推華女致昏迷嫌犯落網 竟只輕罪送辦
養老院疫情醜聞 白思豪補刀：這是經典葛謨

養老院疫情醜聞 白思豪補刀：這是經典葛謨
風雪阻疫苗 最快周日恢復接種

風雪阻疫苗 最快周日恢復接種
華裔耆老打疫苗 風雪無阻

華裔耆老打疫苗 風雪無阻
養老院醜聞續發酵 白思豪支持金兌錫 稱葛謨常威脅他人

養老院醜聞續發酵 白思豪支持金兌錫 稱葛謨常威脅他人

法拉盛推華女昏迷嫌犯被捕 警：因插隊爭執 非仇恨犯罪

法拉盛推華女昏迷嫌犯被捕 警：因插隊爭執 非仇恨犯罪

熱門新聞

又有兩名華裔女子在地鐵上遭攻擊受傷；圖為紐約市警察在地鐵車廂內執勤。(美聯社)

地鐵攻擊一日兩起！2華女1遭猛擊後腦、1無故被毆

2021-02-17 02:28
紐約市18日將再次迎來大雪。(本報檔案照)

紐約市18日風暴又襲來 再降6至10吋雪

2021-02-17 10:54
紐約州長葛謨掩蓋養老院疫情數據，州議會考慮撤銷其緊急行政令權。(路透)

葛謨瞞報養老院疫情 各界撻伐

2021-02-13 09:36
部分商家表示，自家店除夕與大年初一的外賣訂單較多。(記者曹健／攝影)

4小時等不到年夜飯！紐約中餐廳除夕夜外賣夯

2021-02-12 15:27
這名男子涉嫌當街騷擾一名華裔女性。(取自Ming推特)

「為什麼中國人吃狗肉？」華女紐約街頭被辱

2021-02-13 12:25
紐約州長葛謨陷隱瞞養老院疫情的醜聞之中。(美聯社)

前紐約副州長：葛謨養老院醜聞只是他腐敗的冰山一角

2021-02-18 13:37

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
世衛武漢追查疫源 鎖定鼬獾、兔子疑將病毒傳人

世衛武漢追查疫源 鎖定鼬獾、兔子疑將病毒傳人
搞父女戀出軌 形象大崩 吳秀波傳不再演戲了

搞父女戀出軌 形象大崩 吳秀波傳不再演戲了
拜登稱上任沒疫苗 川普嗆精神失常

拜登稱上任沒疫苗 川普嗆精神失常
移民改革：1100萬無證客8年入籍 農工及夢想生直申綠卡

移民改革：1100萬無證客8年入籍 農工及夢想生直申綠卡
劉德華陪女兒上網課 天王也忍不住發脾氣

劉德華陪女兒上網課 天王也忍不住發脾氣