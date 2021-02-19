我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情重創 加州失業金申請人數再創新高

拜登稱上任沒疫苗 川普嗆精神失常

風雪阻疫苗 最快周日恢復接種

記者和釗宇／紐約報導
白思豪表示，本周的疫苗補貨繼續延遲，預計最早周日(21日)才能恢復接種。（市長辦公室提供）
白思豪表示，本周的疫苗補貨繼續延遲，預計最早周日(21日)才能恢復接種。（市長辦公室提供）

紐約市白思豪(Bill de Blasio)18日表示，原定本周到貨的新冠疫苗因風雪天氣繼續推遲，預計最早周日(21日)才能恢復接種服務，已經推遲的超過3萬個接種預約將繼續推遲，原定18日開門的兩個接種點也將推遲開門；不過，市衛生局表示，第二針疫苗的預約接種仍然正常。

白思豪表示，每周的疫苗補貨一般會在周二或周三到貨，但本周由於全美遭遇暴雪天氣，送貨出現延遲；市府原本預計本周的疫苗將於周五(19日)到貨，因此原定18日開放的皇后區馬丁范布倫高中(Martin Van Buren HS)和史泰登島的帝國直銷購物中心(Empire Outlets)也被迫延遲開門。

但最新消息顯示，大部分準備發往紐約市的疫苗補貨還未離開藥廠，最早可能要到周六(20日)晚到貨，因此已推遲的超過3萬個預約接種最早要到周日才能恢復；馬丁范布倫高中接種點將推遲到最早周日開門。

帝國直銷購物中心接種點仍將於周五開門，市府將設法平衡疫苗庫存；有意接種疫苗的史泰登居民必須預約，可至網站https://vaccinefinder.nyc.gov/或https://vax4nyc.nyc.gov/patient/s/，搜索「Staten Island」或「Empire Outlets」；也可致電(877)829-4692。

此外，感染新冠後已解除隔離的市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)表示，本次延遲不影響第二針疫苗的預約接種。

數據顯示，目前每周撥給紐約市的疫苗大約為17萬劑；白思豪說，目前的疫苗供應量只能勉強支撐，他再次呼籲聯邦政府直接給紐約市撥發疫苗，減少州府層面的管控，給予地方更大的自由度；截至目前，全市已經施打將近140萬劑疫苗；目前市府手中的第一針疫苗已經不足1萬8000劑，第二針疫苗則為15萬6000劑左右。州府數據也顯示，目前全州第一針疫苗的利用率已經達到96%。

白思豪還表示，市府未來將每日派出250名宣傳員，到政府樓、大規模接種點和疫情較嚴重的社區上門宣傳疫苗信息並幫助有資格接種的市民預約，回答民眾有關疫苗的問題，建立對疫苗的信心。

白思豪表示，本周的疫苗補貨繼續延遲，預計最早周日(21日)才能恢復接種。（市長辦...
白思豪表示，本周的疫苗補貨繼續延遲，預計最早周日(21日)才能恢復接種。（市長辦公室提供）

疫苗 紐約市 白思豪

上一則

衛生局促戴2層口罩 高危人群應戴KN95

下一則

養老院疫情醜聞 白思豪補刀：這是經典葛謨

延伸閱讀

前紐約副州長：葛謨養老院醜聞只是他腐敗的冰山一角

前紐約副州長：葛謨養老院醜聞只是他腐敗的冰山一角
養老院醜聞續發酵 白思豪支持金兌錫 稱葛謨常威脅他人

養老院醜聞續發酵 白思豪支持金兌錫 稱葛謨常威脅他人

紐約市疫苗到貨繼續延遲 最早周日才能恢復接種

紐約市疫苗到貨繼續延遲 最早周日才能恢復接種
挺堂食 反仇恨 白思豪華埠用餐 市府公布堂食防疫指南

挺堂食 反仇恨 白思豪華埠用餐 市府公布堂食防疫指南
紐約今年資優班考試取消 由教師評估及抽籤決定

紐約今年資優班考試取消 由教師評估及抽籤決定
長時未回歸校園生活 學生自殺頻傳 市府力求擴大返校

長時未回歸校園生活 學生自殺頻傳 市府力求擴大返校

熱門新聞

朱瑞恩(左二)被發現在時代廣場地鐵站內。（讀者提供）

12歲失聯華童找到了！地鐵站棲身多天

2021-02-10 21:35
又有兩名華裔女子在地鐵上遭攻擊受傷；圖為紐約市警察在地鐵車廂內執勤。(美聯社)

地鐵攻擊一日兩起！2華女1遭猛擊後腦、1無故被毆

2021-02-17 02:28
紐約市18日將再次迎來大雪。(本報檔案照)

紐約市18日風暴又襲來 再降6至10吋雪

2021-02-17 10:54
紐約州長葛謨掩蓋養老院疫情數據，州議會考慮撤銷其緊急行政令權。(路透)

葛謨瞞報養老院疫情 各界撻伐

2021-02-13 09:36
部分商家表示，自家店除夕與大年初一的外賣訂單較多。(記者曹健／攝影)

4小時等不到年夜飯！紐約中餐廳除夕夜外賣夯

2021-02-12 15:27
這名男子涉嫌當街騷擾一名華裔女性。(取自Ming推特)

「為什麼中國人吃狗肉？」華女紐約街頭被辱

2021-02-13 12:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
德州民眾遇風暴無電可用 參議員克魯茲卻赴墨西哥度假

德州民眾遇風暴無電可用 參議員克魯茲卻赴墨西哥度假
全裸趴瀕危大象！傳奇球星愛女被轟爆

全裸趴瀕危大象！傳奇球星愛女被轟爆
暴風雪再襲南部至東北部 今明影響逾億人

暴風雪再襲南部至東北部 今明影響逾億人
德州現「明天過後」末日場景：沒水沒電 酷寒裡求生

德州現「明天過後」末日場景：沒水沒電 酷寒裡求生
麥康諾與川普撕破臉 選後支持度驟跌29%

麥康諾與川普撕破臉 選後支持度驟跌29%