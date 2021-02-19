風雪阻疫苗 最快周日恢復接種

白思豪表示，本周的疫苗補貨繼續延遲，預計最早周日(21日)才能恢復接種。（市長辦公室提供）

紐約市 長白思豪 (Bill de Blasio)18日表示，原定本周到貨的新冠疫苗 因風雪天氣繼續推遲，預計最早周日(21日)才能恢復接種服務，已經推遲的超過3萬個接種預約將繼續推遲，原定18日開門的兩個接種點也將推遲開門；不過，市衛生局表示，第二針疫苗的預約接種仍然正常。

白思豪表示，每周的疫苗補貨一般會在周二或周三到貨，但本周由於全美遭遇暴雪天氣，送貨出現延遲；市府原本預計本周的疫苗將於周五(19日)到貨，因此原定18日開放的皇后區馬丁范布倫高中(Martin Van Buren HS)和史泰登島的帝國直銷購物中心(Empire Outlets)也被迫延遲開門。

但最新消息顯示，大部分準備發往紐約市的疫苗補貨還未離開藥廠，最早可能要到周六(20日)晚到貨，因此已推遲的超過3萬個預約接種最早要到周日才能恢復；馬丁范布倫高中接種點將推遲到最早周日開門。

帝國直銷購物中心接種點仍將於周五開門，市府將設法平衡疫苗庫存；有意接種疫苗的史泰登居民必須預約，可至網站https://vaccinefinder.nyc.gov/或https://vax4nyc.nyc.gov/patient/s/，搜索「Staten Island」或「Empire Outlets」；也可致電(877)829-4692。

此外，感染新冠後已解除隔離的市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)表示，本次延遲不影響第二針疫苗的預約接種。

數據顯示，目前每周撥給紐約市的疫苗大約為17萬劑；白思豪說，目前的疫苗供應量只能勉強支撐，他再次呼籲聯邦政府直接給紐約市撥發疫苗，減少州府層面的管控，給予地方更大的自由度；截至目前，全市已經施打將近140萬劑疫苗；目前市府手中的第一針疫苗已經不足1萬8000劑，第二針疫苗則為15萬6000劑左右。州府數據也顯示，目前全州第一針疫苗的利用率已經達到96%。

白思豪還表示，市府未來將每日派出250名宣傳員，到政府樓、大規模接種點和疫情較嚴重的社區上門宣傳疫苗信息並幫助有資格接種的市民預約，回答民眾有關疫苗的問題，建立對疫苗的信心。