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紐約地鐵公車票價不變 橋樑、隧道收費漲

記者金春香／紐約報導
MTA今年夏天前不會上漲地鐵和公車票價，且至2022年都不會削減地鐵和公車服務。（記者金春香／攝影）
MTA今年夏天前不會上漲地鐵和公車票價，且至2022年都不會削減地鐵和公車服務。（記者金春香／攝影）

大都會運輸署(MTA)主席費伊(Pat Foye)18日在董事會議上宣布，在暫時獲得充足聯邦資金支持下，今年夏天前不會上漲地鐵和公車票價，且至2022年都不會削減地鐵和公車服務，也不會裁員；不過從4月起，全市七個橋樑和兩個隧道費用將調漲7%，盡可能避免MTA再次出現巨大財務虧損。

18日會議上通過的議案為，自4月1日起，E-ZPass使用者通過窄頸大橋(Throgs Necks Bridge)、布朗士白石大橋(Bronx-Whitestone Bridge)、三區大橋(Triboro Bridge)、維拉札諾大橋(Verrazano-Narrows Bridge)，以及卡瑞布碌崙-砲台隧道(Hugh L. Carey Brooklyn-Battery Tunnel)和皇后區中城隧道(Queens-Midtown Tunnel)的費用從6.12元增至6.55元，對無E-ZPass者收費從9.5元增至10.17元。

持E-ZPass者通過曼哈頓上城亨利哈德遜大橋(Henry Hudson Bridge)費用從2.8元漲至3元，無E-ZPass者費用從7元增至7.5元；通過皇后區跨灣大橋(Cross Bay Bridge)和海洋大道橋(Marine Parkway-Gil Hodges Memorial Bridge)的持有E-ZPass及不持有者費用分別漲至2.45元和5.09元。

史泰登島居民通過維拉札諾大橋，以及皇后區居民通過跨灣大橋和海洋大道橋的過橋折扣，仍會繼續。

MTA表示，這些橋樑和隧道費用的增加，今年可以為MTA增加6200萬元的收益，明年開始則可以每年增加1億1600元的收益。

此外，MTA將創建一個「中間層」收費區間，對那些雖然持有E-ZPass、但沒有將設備放在車內正確位置的駕駛者，採用介於E-ZPass和非E-ZPass之間的特殊收費。

MTA每兩年進行一次票價和通行費調整方案，18日通過橋樑和隧道費用上漲，不過原本預計今年上漲2%或4%的地鐵和公車票價，在夏天前都暫時不會受到影響。

根據MTA的數據，橋梁和隧道使用量受疫情影響最小，去年與往年平均3億1000萬車次相比，僅降低了16%，而公車和地鐵乘客量下降比率卻高達60%，橋樑和隧道費用帶來的收益將投入到後者身上。

近月來一直稱可能需要裁員和削減服務的MTA，日前獲得聯邦80億元撥款和34億元貸款，因此承諾在2022年底前都不會裁員和削減服務，並計畫在今年投入60億元到地鐵和橋樑道路基建工程。

不過費伊也提醒，如果全市公共交通乘客量無法在未來一年中回歸疫情前水平，2023年MTA仍面臨資金虧損。

MTA今年夏天前不會上漲地鐵和公車票價，且至2022年都不會削減地鐵和公車服務。...
MTA今年夏天前不會上漲地鐵和公車票價，且至2022年都不會削減地鐵和公車服務。（記者金春香／攝影）

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