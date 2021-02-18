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紐約市疫苗斷貨 3.5萬預約推遲 紐約州遊樂場4月9日重開

記者和釗宇／紐約報導
白思豪表示，發給紐約市的新冠疫苗再次延遲到貨，全市僅剩下不到3萬劑第一針疫苗，市府不得不推遲大約3萬5000個接種預約。（州長辦公室提供）
白思豪表示，發給紐約市的新冠疫苗再次延遲到貨，全市僅剩下不到3萬劑第一針疫苗，市府不得不推遲大約3萬5000個接種預約。（州長辦公室提供）

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)17日表示，發給紐約市的新冠疫苗再次延遲到貨，全市僅剩下不到3萬劑第一針疫苗，市府不得不推遲大約3萬5000個接種預約；當日州長葛謨(Andrew Cuomo)也表示，鑒於疫情逐步好轉，紐約州的室內家庭娛樂場所和室外遊樂場可分別於3月26日和4月9日有限度恢復營業。

白思豪表示，由於全美日前遭遇暴風雪天氣擾亂物流，本應周二或周三分發給紐約市的新冠疫苗再次延遲到貨，目前全市僅剩下不到3萬劑第一針疫苗，市府不得不推遲3萬到3萬5000個接種預約，等待補貨。

他說，全市已經施打超過136萬劑疫苗，超過達拉斯市的總人口，目前面臨的最大問題是供應不足；他呼籲聯邦政府直接給紐約市供應疫苗並加大供貨量，因目前紐約市有超過20%的疫苗為在紐約市工作的非市民接種，理應分到更多疫苗。

州府數據顯示，全州16日共新增病例6092例，七天平均檢測陽性率為3.58%，創下11月28日以來新低，為連續第40天下降；全州新冠住院人數為6574人，新增死亡109人；儘管疫情數字下降，但葛謨提醒，全州自上周六(13日)以來已新增12例英國變種病毒感染者，其中11例在紐約市，目前總病例數已達82例。

鑒於疫情逐步好轉，紐約州室外遊樂場可於4月9日有限度恢復營業。（美聯社）
鑒於疫情逐步好轉，紐約州室外遊樂場可於4月9日有限度恢復營業。（美聯社）

葛謨也宣布，自3月26日起，全州室內家庭娛樂場所可以重開，客容量須限制在25%；自4月9日起，室外遊樂場可恢復營業，客容量限制在33%；顧客須保持佩戴口罩、保持社交距離並接受體溫監測，業者須確保頻繁清潔和消毒工作。

但葛謨表示，遊樂場的門票必須預售，並採取錯峰入場的辦法，遊樂場內無法保證社交距離的遊樂項目仍禁止開放；但他也未明確定義哪些娛樂場所屬於室內家庭娛樂場所，僅表示室內場所須加強通風，州衛生廳隨後將公布更多防疫要求的細節。

葛謨還表示，州府計畫允許重啟過夜夏令營活動；葛謨說，此類夏令營活動預計6月1日以後才會舉辦，因此希望紐約州能夠保持目前疫情好轉的態勢，「我們將嚴密關注變種病毒的傳播情況，但業者可以計畫重啟了。」

紐約市 疫苗 葛謨

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