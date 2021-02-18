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耆老難預約接種 議會要求優化系統

記者金春香／紐約報導
市議會健康委員會、老人委員會等17日共同舉行聽證會，對紐約市新冠疫苗分發和預約過程中持續出現的問題進行討論。（視訊截圖）
市議會健康委員會、老人委員會等17日共同舉行聽證會，對紐約市新冠疫苗分發和預約過程中持續出現的問題進行討論。（視訊截圖）

市議會健康委員會、老人委員會等17日舉行公聽會，對紐約市新冠疫苗分發和預約過程中持續出現的問題進行聽證，作證者指出耆老和少數族裔社區遭遇困難多，很多符合資格的人卻無法高效獲得接種，令其中一些人不幸染疫去世；還有多名市議員表示提出提案，要求市府部門優化預約系統，為亟需疫苗社區提供幫助，例如上門注射疫苗。

市議會健康委員會主席、市議員列文(Mark Levine)表示，收入較高社區內已經有15%民眾完成兩針接種，而低收入、少數族裔社區獲得接種的人數比率僅為2%-3%；在出現這些不平等的情況下，市府部門並沒有及時提供解決措施，讓缺少網路資源、存在語言障礙的老人難以順利預約，且政府預約網站設計不便捷，導致人們需要在一個網站填完信息後，又被轉到另一個網站。

列文表示，已提案要求市衛生局整合資源，將所有疫苗預約信息和預約連結匯總在一個網站，並盡快簡化預約過程，在市府已經提出的項目基礎上進一步擴大，為難以出行的居家老人提供上門打疫苗。

老人委員會主席陳倩雯則指出，從疫情爆發開始，為避免感染，很多耆老無法出門，但長時間在家中避疫又容易導致患上失智症等，耆老死亡比率增加50%，「很多老人家過去一年中300多天都是獨自在室內度過的，這是不人道的」；因此，她呼籲市府採取措施，安全重開老人中心，保證耆老能出來社交，緩解身心。

而紐約市符合疫苗注射資格的130萬名年長者中，但至今只有28萬人接種了至少一劑疫苗，仍有很多人對於接種疫苗持懷疑態度。

陳倩雯表示，過去一周，其選區內又有一名極受敬重的老人去世，該老人年齡遠超過75歲，卻未能及時獲得接種，令人心痛，也讓人們氣憤於疫苗接種過程的諸多問題；她指出，上周末自己選區內兩處老人中心極為有序地為耆老預約和接種，這種作法也應該普及到更多老人中心。

兩周前確診新冠、日前已基本痊癒的衛生局長喬克西(Dave Chokshi)在公聽會上表示，由於紐約州和紐約市的疫苗相關信息仍在不斷變化，衛生局網站也在實時進行更新，他們會根據民眾反饋，盡快改善網站運營及疫苗分發程序。

疫苗 紐約市 老人中心

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