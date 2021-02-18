挺堂食 反仇恨 白思豪華埠用餐 市府公布堂食防疫指南

白思豪等17日來到曼哈頓華埠華園餐廳就餐，以示對餐館業者和華埠社區的支持。（市長辦公室提供）

紐約市 從2月11日起有限度恢復餐廳堂食；市長白思豪(Bill de Blasio)17日來到曼哈頓華埠 中餐館就餐，以示對餐館業者和亞裔 社區的支持，重申反對針對亞裔的仇恨行為；市府同日也發布堂食防疫指導建議，鼓勵民眾在落實防疫要求的前提下積極支持本地餐館。

隨著室內堂食恢復，市府17日公布了一系列相關防疫指南，希望市民在就餐的同時保持防疫；市長辦公室公共衛生高級顧問法瑪(Jay Varma)表示，市民室內堂食聚餐的規模應限制在四人以內，最好限制在家人及親友範圍內；就餐前應確認同行者沒有新冠症狀且未與新冠患者接觸，聚餐前最好進行新冠檢測，推薦使用快篩，15分鐘就可出結果。

在就餐時，食客應檢查餐館是否落實防疫要求，如餐廳是否過於擁擠、服務員是否戴口罩；法瑪建議，除就餐時，食客應時刻佩戴口罩，如服務員上菜時；飯前應仔細洗手，就餐時盡量與其他人保持距離。

他還建議，食客應記下就餐的時間和地點，若不幸感染，應及時向檢測追蹤人員提供這些信息；即便沒有症狀，他也建議所有市民至少每月檢測一次。

疫情導致餐館業損失慘重，以餐館著稱的華埠社區更是雪上加霜。據萬事達卡公司(Mastercard)最新報告顯示，在紐約市，華埠有40%的收入是來自於餐飲業，在去年3月消費者在全市餐館減少了85%消費支出，而在華埠跌幅高達96%；華園餐廳老闆唐承烈表示，華園作為疫情前從不做外賣的高檔餐廳，疫情期間的營收大幅下滑70%到80%。

州長葛謨(Andrew Cuomo)上周宣布紐約市餐館於2月11日恢復堂食，客容量限制在25%；白思豪17日和小商業服務局局長多瑞斯(Jonnel Doris)、市消費者與勞工保護局局長薩拉斯(Lorelei Salas)等來到「華園」餐廳就餐，表示華園是華埠社區和餐館業的知名代表，市府將不遺餘力支持亞裔社區和亞裔小商業者，絕不容忍任何針對亞裔的仇恨行為。

在去年夏季疫情好轉、市府設立室外用餐項目後，白思豪就曾來到華埠就餐，在擺也街(Bayard St.)的華埠雪糕行及勿街(Mott St.)的新和合飯店消費；華園老闆唐承烈對白思豪的到來表示感謝，但也坦言並不指望市長造訪能讓生意回暖，但希望市長造訪能幫助重振華埠社區生機，幫助其他業者生意復甦。