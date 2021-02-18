紐約市今降大雪6-10吋 明天雨夾雪接著來

紐約市18日將迎來六至10吋降雪。(本報檔案照)

紐約市 今年冬季出現比往常更多的降雪 ，根據國家氣象局(National Weather Service)，從18日(周四)晨起，將再迎一場暴雪，下到當天下午6時左右，預計帶來6至10吋降雪；而19日(周五)則將迎來雨夾雪，預計對民眾出行會造成不便。

國家氣象局預測，周四凌晨後氣溫驟降，維持在20多華氏度，大雪將從上午9時一直下到下午4時；暴風雪將給紐約市帶來六至10吋降雪，沿海地區以及長島則有三至六吋降雪，新澤西州 北部和哈德遜河谷(Hudson Valley)地區恐將迎來超過10吋積雪。

氣象學家艾莉森(Carl Erickson)表示，降雪起初是乾燥蓬鬆型態，但在傍晚時氣溫稍微攀升至30華氏度，降雪會逐漸變得濕潤，路面會非常濕滑；周五也將有雨夾雪天氣，在當天下午後力度逐漸減弱，但仍會造成路面濕滑難行，周末會是大晴天，氣溫保持在34度左右。

專家表示，周四傍晚的交通高峰期將給車輛駕駛帶來不便，搭乘地鐵的通勤客出行也會有困難，民眾出行要提前做好準備；在此之後，22日(周一)可能會有雨夾雪，但影響不大。

紐約市府呼籲民眾應盡量避免開車，轉搭公共交通工具出行，而步行、騎自行車時要更加謹慎；面對可能發生的停電，民眾要時刻確保手機充滿電，家裡有足夠的應急用品，若發生停電，要關閉所有電器電源、確保冰箱門口關上，同時不要在室內使用發電機。