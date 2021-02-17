1成紐約客已打1劑疫苗 將為老人上門服務

白思豪表示，上周全市疫苗接種量創下30萬劑的最高紀錄，目前已有10%的市民至少接種一針。（市長辦公室提供）

紐約市 長白思豪(Bill de Blasio)16日表示，上周全市疫苗 接種量創下30萬劑紀錄，目前已有10%的市民至少接種一針，待嬌生(Johnson and Johnson)疫苗上市，市府將為老年人推出上門注射服務；然而，市府最新公布的數據顯示，目前疫苗接種除了存在明顯的種族分配不均外，貧富社區分配不均的現象也很嚴重。

數據顯示，全市上周共施打疫苗31萬7227劑，創下疫苗開始接種以來的單周最高紀錄；上周四(11日)一天就施打5萬5339劑，也創下單日最高紀錄；白思豪表示，若疫苗供應充足，紐約市每周的接種量可超過50萬劑；他說，目前全市的疫苗施打總量超過133萬劑，已有超過10%的人口至少接種一針疫苗。

不過，市府16日公布的各郵遞區號(ZIP Code)的疫苗接種數據顯示，儘管疫苗接種推進順利，但不同社區、不同族裔的接種率仍不均衡；各族裔疫苗接種分配不均情況也未得到扭轉，所有至少已接種一針疫苗的市民中，白人幾乎占一半，但其在全市人口中僅占三分之一。

亞裔在已接種疫苗的市民中占15%，非洲裔和西語裔則各僅占16%和11%。曼哈頓華埠、法拉盛和布魯克林華社的接種率在5%到8%之間。

目前有7%的曼哈頓成年居民已經完成接種，史泰登島 次之為6%，但布碌崙(布魯克林)的接種完成率僅有3%。曼哈頓、史泰登島和布朗士的富人區接種率更高。

布朗士的富人區城市島(City Island)已有超25%的居民至少接種一針，曼哈頓上東城和上西城則有超過10%的居民已接種；相比之下，華盛頓高地和哈林區分別只有6%和3%；

白思豪表示，市府未來將增加針對長者的疫苗服務；他說，待只需要打一針且普通低溫就可儲存的嬌生疫苗上市之後，市府將為老年人推出疫苗接種上門服務；包括年齡在內的實施細則，尚未推出。

此外，市府還將在退休居民居多社區設立疫苗診所，方便長者接種；他還表示未來一個月內要給2萬5000名家庭護工接種，避免其工作中傳染老年人。

為擴大疫苗接種能力，市府本周將再開放兩處接種站；其中，史泰登島帝國直銷購物中心接種站將於18日(周四)開放，每周七天運營，開放時間為早8時至下午5時，僅限史泰登島居民接種；另外，位於布朗士區的教師培訓高中(Teachers Prep HS)接種站將於17日(周三)開放，每周運營六天，開放時間為早8時至晚8時，全市家庭護工、布朗斯維爾(Brwonsville)、東紐約(East NY)社區居民優先。