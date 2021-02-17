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法拉盛檢測陽性率全市第2 僅3%打完疫苗

記者牟蘭／紐約報導
法拉盛的新冠病毒檢測陽性率在紐約市數一數二，但疫苗接種率卻僅3%；圖為熙來攘往的法拉盛緬街。(記者曹健╱攝影)
法拉盛的新冠病毒檢測陽性率在紐約市數一數二，但疫苗接種率卻僅3%；圖為熙來攘往的法拉盛緬街。(記者曹健╱攝影)

最新數據顯示，郵遞編號11355的法拉盛市中心七天的新冠檢測陽性率全市第二高，達13.37%，但疫苗完全接種率僅3%；對此，華人醫生稱，多家診所曾申請成為疫苗接種點，但政府遲遲不批，居住在法拉盛的長者已無疫苗可打，需前往布朗士等區才能打上疫苗，批評政府疫苗官僚主義、捨近求遠。

根據市府16日公布的數據，本月7日到13日期間，法拉盛市中心七天陽性率再度飆升，達13.37%，而另一份市府數據顯示，人口總計6萬6856人的法拉盛社區中，只有7%的居民打完第一針新冠疫苗，3%的居民完成兩針接種。

皇后醫療中心家庭醫生殷曉琴表示，紐約市新冠疫苗供應不足，法拉盛社區已難找到開放的疫苗接種點；作為家庭診所，工作人員幫助華裔長者在網上預約疫苗，但無論是政府的網站還是附近診所近期都無空位，最近開放的花旗球場(Citi Field)大型疫苗接種中心也找不到開放的預約資格。

殷曉琴說，近期預約越來越困難，工作人員在每周一幫耆老「搶」預約，但常常數小時就額滿；她說，因不會英文與上網，許多華裔長者錯過了預約最早一批打疫苗機會，若近期想打，只能到布朗士、布碌崙(布魯克林)與曼哈頓等區域的疫苗接種點。

內科醫生宋東敏表示，許多法拉盛私人診所的醫生都在去年年底申請成為疫苗注射站，但提交所需文件並做好準備後，在今年初收到通知，稱不符合作為新冠疫苗接種點的資格；她說，近期才又收到通知，表示允許診所申請，令人備感疑惑，「始終沒有確切答覆」。

宋東敏說，政府選擇花旗球場、老人公寓、藥房甚至教堂作為接種點，但卻放棄最了解患者病史的診所，恐導致一些接種者出現副作用後，無法及時救治，「這根本是捨近求遠」；她補充，法拉盛目前確診率高，更需要盡早為民眾注射新冠疫苗。

亞美醫師協會(CAIPA)首席營運長沈卉表示，經過市府與州府的審核，協會原本上周將在法拉盛、曼哈頓華埠與布碌崙8大道華社建立新冠疫苗接種點，但16日被告知推遲至下周一才有消息；她批評政府官僚主義，市府與州府說辭不一，讓機構夾在中間進退維谷，民眾受害。

沈卉說，希望向政府申請較好儲存的莫德納(Moderna)疫苗，開放三大華人聚集地的疫苗接種站，為等待已久的民眾打疫苗，降低居高不下的病毒檢測陽性率。

郵遞編號11355的法拉盛市中心七天的陽性率為全市第二高，達13.37%，但疫苗...
郵遞編號11355的法拉盛市中心七天的陽性率為全市第二高，達13.37%，但疫苗完全接種率僅3%；圖為臨時新冠檢測站。(本報檔案照)
殷曉琴說，工作人員幫助華裔長者在網上預約疫苗，但無論是政府的網站還是附近診所近期...
殷曉琴說，工作人員幫助華裔長者在網上預約疫苗，但無論是政府的網站還是附近診所近期都無空位。(殷曉琴提供)
法拉盛市中心七天陽性率為全市第二高，達13.37%，但疫苗完全接種率僅3%，華裔...
法拉盛市中心七天陽性率為全市第二高，達13.37%，但疫苗完全接種率僅3%，華裔醫生批政府官僚主義，疫苗分配不公；圖為法拉盛市中心街景。(記者牟蘭／攝影)
郵遞編號11355的法拉盛市中心七天的陽性率為全市第二高，達13.37%，但疫苗...
郵遞編號11355的法拉盛市中心七天的陽性率為全市第二高，達13.37%，但疫苗完全接種率僅3%。(取自市府官網)

疫苗 法拉盛 檢測

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華裔耆老打疫苗 幾成不可能的任務

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