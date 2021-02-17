華裔耆老打疫苗 幾成不可能的任務

陳先生(左)在臧東慧(右)的幫助下，終於在洛克威大道上的接種點接種了疫苗第一劑。(陳先生提供)

紐約市 的新冠疫苗 目前嚴重供不應求，隨著符合資格的群體逐漸增多，預約疫苗面臨更大競爭；對於不使用網路、不會英文的華裔長者，若想約到一個疫苗名額可謂困難重重；皇后區雷哥公園(Rego Park)66歲的華裔居民陳先生在子女幫助下，終於搶到一個名額，卻是一個月後在距住家20多分鐘車程的疫苗接種點。

陳先生16日表示，他和很多華人 一樣，非常注意防範，「但仍可能防不勝防，特別是像我這種有基礎疾病的人，一旦感染新冠，很容易變成重症，因此一個月前，我一得知自己符合資格，就果斷決定要接種，但我不用網路，英文也不好，只好求助孩子為我預約。」

陳先生說，艾姆赫斯特醫院是最理想的地點，走路就能過去，但當時完全約不到；最後約到最早且最近的名額，是一個月之後在皇后區牙買加(Jamaica)跑馬場邊的疫苗接種點。

「就在距離我接種疫苗不到一周之時，我的孩子因為正在隔離中，不能送我去疫苗點，坐公共交通我又不放心，非常著急。」陳先生說，「市議員參選人臧東慧得知我的情況，立即提出接送我打疫苗。」

陳先生15日按時接種了疫苗第一劑，「來之前，因為看到資料說打完疫苗會有一些反應，心理壓力很大，但我打完第一針後身體沒有任何異樣」，3月8日將打第二劑。

臧東慧表示，近期一直幫助有需要的年長者預約疫苗，指出對於很多華裔年長者，預約疫苗簡直太困難了，首先是名額問題，無論是在紐約市疫苗預約官網還是打電話，都很難搶到名額，「一名72歲的法拉盛耆老16日向我求助，我和兩名熱心家長以及一名學生，花了一整天也沒能為他約到名額」。

臧東慧說，「預約方式讓華人年長者獲得疫苗變得難上加難，上網預約對經常使用網路的人並不難，但對於不會使用網路、不會英文、沒有電子郵箱的年長者，就像不可能完成的任務」，而且網頁沒有中文版本，只有谷歌中文翻譯，有些翻譯的語句根本看不懂。

「預約電話我也打過，主菜單裡只有英語和西班牙語服務」，臧東慧說，「當我想轉接其他語言時，等了半小時都沒人接，並總是建議你到網站預約」，他呼籲政府盡快解決這些問題，提供合理的方案。

多名華人家長也表示，整天守在電腦前，每半小時就看一下是否有名額，刷了好幾天都沒刷到。