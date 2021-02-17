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紐約客談／葛謨犯錯 州民照挺

紐約客談
紐約州長葛謨，隱瞞養老院死亡數據，但民調支持率仍高。(美聯社)
紐約州長葛謨，隱瞞養老院死亡數據，但民調支持率仍高。(美聯社)

被視為抗疫英雄的州長葛謨，終於因為隱瞞養老院新冠死亡數據而翻車，儘管他日前終於親自出面解釋，表示州府是因為要先應對川普政府司法部調查，導致數據公布延遲。

不過，葛謨的說辭只是陳述了部分事實，並沒有解釋其助手德羅莎公布的另一部分事實：為什麼選擇延遲公布養老院數據？因為害怕擔心公布數據後被川普政府做文章。

其實，紐約州養老院之殤暴露的乃是美國政治極化、黨爭加劇帶來的惡果。仔細觀察，葛謨的所作所為和川普並無二致：二人都在極力避免把柄落入政治對手的手中，但客觀上卻危害到抗疫大局和百姓福祉。

遙想疫情初期川普的作為，從否認疫情的嚴重性到拒絕戴口罩，無一不是極力避免將應對疫情失敗的屎盆子扣在自己任內，被民主黨抓住機會攻擊而連任失敗，然而這卻導致抗疫的更大失敗，近50萬人染疫身亡；而葛謨的動機也不過如此，擔憂養老院疫情處理不當而被共和黨針對，而選擇暫時隱瞞，但這讓萬餘養老院死者的家屬情何以堪？

黨爭的禍端不過如此：是其黨者，不管其人賢與不賢，就百般庇護；不是一黨，不管政策好與不好，就百般攻擊；所有事情都可以被政治化，個人政治前途高於一切，置國家大局於不顧。

不過，16日的最先民調顯示，雖然有55%的民眾不認可葛謨對養老院疫情的處理，但其支持率仍然高達61%。其實，葛謨不會因為此事付出實質上的代價，他畢竟是民選的州長；可見，人不會輕易否定自己的選擇，哪怕是糟糕的選擇。然而，他的錯給人造成的傷害，誰來彌補呢？

紐約客談，每周二至周六見報。

養老院 葛謨 疫情

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