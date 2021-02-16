下周起 地鐵夜間分階段恢復運行

從22日(周一)起，紐約市地鐵的夜間停運時間將從早1時至5時縮短至2時至4時，停運期間將繼續保持消毒作業。（記者和釗宇／攝影）

隨著新冠疫情緩解，紐約州府、大都會 運輸署(MTA)和紐約市 捷運局(NYC Transit)15日宣布，紐約地鐵 在夜間停運近十個月之後，將分階段恢復夜間運行；從22日(周一)起，紐約市地鐵的夜間停運時間將從凌晨1時至5時縮短至2時至4時，停運期間將繼續保持消毒作業；而針對日前頻發的地鐵攻擊案，MTA要求市府增派1000名警員在地鐵執勤。

為應對疫情，州府去年5月6日決定，紐約市地鐵每日早1時至5時暫停運行，期間將進行消毒作業；葛謨表示，最近疫情已經好轉，全州七天平均新冠檢測陽性率已連續38天下降，可以逐步放開經濟。

MTA主席費伊(Pat Foye)15日表示，每日2時至4時停運期間，地鐵將繼續消毒作業，「目前最重要的仍是確保乘客的安全和健康，消毒仍是必要的。」

不過，州府和大都會運輸署並未透露紐約市地鐵何時能夠恢復24小時運行；但市捷運局總裁芬伯格(Sarah Feinberg)表示，市捷運局的團隊正在制定恢復24小時運行的計畫，但大都會運輸署說計畫仍在修改中。

對此，乘客聯盟(Riders Alliance)發言人皮爾斯登(Danny Pearlstein)表示，地鐵延長運行時間是向完全恢復運行邁出了重要一步，「乘客將繼續施壓州府，期待地鐵恢復24小時運行。」

此外，鑒於近期地鐵治安案件頻發，上個周末共有四個遊民在地鐵遭遇襲擊，其中兩人死亡；市捷運局和大都會運輸署15日呼籲市警局再增派1000名制服警員進入地鐵執勤，讓在地鐵系統內執勤的警員數量達到4000人；芬伯格表示，這一人數與1995年地鐵警員人數相當。

上周末凶案發生後，市警就已增派500人在地鐵和執勤；市府發言人科恩(Avery Cohen)表示，這500人將繼續在地鐵執勤，但並未回應大都會運輸署要求再增1000人的請求；市長白思豪(Bill de Blasio)15日下午則親乘地鐵，並問候在地鐵內執勤的警員，呼籲乘客對地鐵乘坐安全抱有信心。