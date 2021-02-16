養老院疫情低報 葛謨堅稱數據準確、公布延遲

據州衛生廳此前公布的數據，疫情爆發至今，紐約州療養院近1萬5000人死於新冠，但此前州府公布數字僅8711人。（美聯社）

紐約州府去年未及時公布養老院 新冠死亡實際數字的醜聞持續發酵，州議會共和黨團要求調查州長葛謨 (Andrew Cuomo)和相關官員，甚至有人提出彈劾；葛謨15日首次正面回應，堅稱州府公布的養老院新冠死亡數字是全面、準確的，表示去年是為應對司法部的養老院疫情 調查，導致養老院死亡數字公布延遲。

州檢察長詹樂霞(Letitia James)上月發布報告，顯示州衛生廳公開養老院死於新冠的數據低估了50%；據州衛生廳此前公布的數據，疫情爆發至今，紐約州療養院近1萬5000人死於新冠，但此前州府公布數字僅8711人；報告發布後，州議會和各界皆撻伐，要求葛謨承擔責任，但葛謨從未對此道歉；其幕僚長德羅莎(Melissa DeRosa)此前被爆出私下向民主黨議員道歉，稱因擔心川普指派的聯邦檢察官對州府進行調查，而沒有公開真實數字。

葛謨15日首次就養老院醜聞做出回應；他表示，州府當時將精力過於集中在抗疫事宜，而沒能即時公布養老院相關信息，「這是個錯誤，導致出現了一個信息真空，讓不實信息和陰謀論占據了輿論場，給養老院死亡人員的家屬帶來痛苦和困惑，對此我承擔全部責任；這沒有藉口，我們本應做得更好。」

他說，州府公布養老院信息延遲，是因為去年8月司法部對紐約、新州、賓州、密西根四州在疫情間對療養院頒布的行政令進行調查，而與此同時州議會也要求州府提供養老院疫情數據；他說，當時州府已經通知參眾兩會，州府將先應對司法部的調查，因此耽誤了向州議會披露數據，「造成信息真空，讓陰謀論有機可趁。」

此外，各界也一直批評州府去年3月25日發出的將醫院病人送回養老院、為醫院騰出床位的命令；葛謨表示，此行政令是遵從了CDC的指導，因當時正值第一波疫情高峰、醫療資源緊張，才做此決定，而且事後數據顯示，這項行政令並未造成養老院的死亡率飆高。

葛謨表示，以上有關養老院疫情的所有決定，都是在公共衛生的考量下決定的，而非「政治決定」，堅稱州府公布的養老院疫情數字是完整而準確的；他還說，州府也在養老院疫情中獲得教訓，未來將強化對營利性養老院的監管，「利潤和照護病人存在矛盾，如果為了賺錢，就很容易犧牲病人的照護水平。」

不過，州眾議員金兌錫不接受葛謨的說辭，稱葛謨的解釋「全是胡扯」，「州府去年年中就能公布養老院數據，但是他們選擇不公布。」他還表示，葛謨的說辭並不能解釋德羅莎向部分議員道歉的行為，「她曾說擔心因養老院醜聞被聯邦政府作為政治武器才選擇不公布數字，她應對此負責。」