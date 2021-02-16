南非變種病毒現蹤 紐約百萬人打完兩劑疫苗

紐約州長葛謨表示，在紐約市住院的一名康州居民感染源自南非的變種新冠病毒，但未發現該變種病毒在紐約州境內大範圍流行的跡象。（州長辦公室提供）

紐約州 長葛謨(Andrew Cuomo)15日表示，在紐約市住院的一名康州居民確認感染南非變種新冠病毒，但並未發現其他紐約州居民感染，目前也未發現該變種病毒 在紐約州境內大範圍流行的跡象；他還表示，數據顯示疫情持續好轉，全州已有超過100萬人完成接種兩針疫苗 。

葛謨表示，這名感染者此前在康州醫院住院，並非紐約州居民，日前轉院至一家紐約市的醫院後被發現感染源自南非的變種病毒，因此並無跡象顯示該變種病毒已在紐約州內大範圍流行。

葛謨並未透露有關該病人的更多細節，也未透露此人住在哪家醫院，只表示州府將繼續關注各種變種病毒是否出現，「南非變種病毒是否更加致命、是否會導致疫苗失效，我們都會密切關注。」

此前在南非進行的小規模臨床實驗發現，阿斯特捷利康疫苗(AstraZeneca)對該變種病毒的保護力明顯減弱；因此南非政府日前已經叫停該疫苗的配發工作，其他幾款疫苗對南非變種病毒的效果尚不明確。

葛謨表示，紐約州疫情仍在持續好轉，全州七天平均檢測陽性率已連續38天下降，各地區的住院率指標也都回歸正常；同時，全州已有超過100萬居民完成了兩針疫苗接種；截至15日早11時，全州已施打超過219萬劑疫苗，第一針的利用率為91%。

但他表示，目前聯邦政府、州府和地方政府各自運營不同的配發渠道，容易給民眾造成混亂。

葛謨舉例說，聯邦政府、州府和地方政府都有直接向藥房、大規模接種點分發疫苗的渠道，一些數據容易重複統計，許多民眾也分不清那裡的疫苗是由哪個政府分發的。

葛謨表示，這種混亂主要是疫苗供應稀缺造成的，待未來供應充足時，民眾無論在哪裡都能打上疫苗，就不會有混亂的問題；他作為州長協會主席，已致信白宮，請求聯邦政府將疫苗分發數據詳細列明，並和各州府統籌聯邦認證醫療機構和藥房的疫苗分發事宜。