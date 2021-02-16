心在淌血！再燒半年租金等疫苗… 旅遊業者被迫分租辦公室

面對法拉盛高昂的租金，葉秋生希望分租辦公室，再撐半年，期盼新冠疫苗盡快注射，旅遊業重創奇蹟。(圖：葉秋生提供)

新冠疫情 爆發後，華社的旅遊業也遭重創，多名華裔業者表示，生意從去年農曆新年起就開始受影響，不僅旅行團取消，機票因防疫 規定的變化也難賣出，全年幾乎入不敷出；而面對高昂租金，一些業者只能分租辦公室，希望再撐半年，等待疫苗的普及，旅遊業重現榮景。

「環宇假期」負責人葉秋生表示，去年初為了應對逐漸擴展的業務，他在法拉盛市中心緬街交友聯街間的羅斯福大道，租賃一間較大的辦公室，但因疫情在中國 爆發，大批計畫前往中國的旅客要求退票或改簽機票，像他一樣華人經營的旅行社均受波及。

葉秋生說，隨著疫情在美國蔓延，酒店與旅行團的業務相繼取消，幾乎入不敷出，部分同行選擇退租辦公室在家辦公，包括他在內的其他業者，只能拿出存款以及獲批的「薪資保護貸款計畫」(Paycheck Protection Program，PPP)救濟金勉強繳租，苦撐經營。

隨著去年底第二波新冠疫情來襲，葉秋生表示，紐約市再度關閉餐廳堂食，打擊了他與同行的信心，也讓他一度想退租，但與房東溝通後，為避免更大的損失，他決定分租辦公室，再堅持半年，「如果退租，我三個月的定金、約1萬多元全打水漂」。

「凱亞娜環球旅遊公司」業者蔡青娜則表示，於三年前創建公司，除了提供旅遊項目外，每年夏季都組織青少年前往中國參加夏令營尋根活動；她說，雖然目前仍在幫顧客購買飛中國的機票，但中國的防疫政策越來越嚴，機票越來越難賣，「每賣出一張票都提心吊膽」。

蔡青娜說，她的辦公室位於39大道的花園大廈，原本為面子「強撐」，繼續拿PPP與存款支付房租，但近期也萌發分租想法。