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消費模式改變 老華社尋出路

記者顏嘉瑩／紐約報導
餐館、超市業者看到華人更多需求，開始在其他社區展店，影響社區經濟。(記者顏嘉瑩/攝影)
餐館、超市業者看到華人更多需求，開始在其他社區展店，影響社區經濟。(記者顏嘉瑩/攝影)

每個城市華人聚集之處，就會有一個「中國城」，雖說這些社區保留著華人飲食、文化等傳統，但隨著華人數量愈來愈多，這些老華社已不斷出現人口、商業外移情況；如今新冠疫情改變人們消費模式，要如何在協助社區經濟復甦的同時，繼續吸引外界到「中國城」消費，成為重要的課題。

擁有10幾萬華人人口的皇后區法拉盛，成為紐約市新興的「中國城」，近幾年新店如雨後春筍般地開，但該社區也面臨著人口及商業外移的情況；法拉盛商改區執行主任余鈿崧坦言：「法拉盛已經飽和了」。

他表示，法拉盛的成功難以在其他社區複製，不過在各種餐飲業競爭激烈下，雖然疫情和緩後周末的生意仍不錯，但長期是否能恢復到疫情前的景象並持續繁榮，不容樂觀。

他說，由於餐館、超市業者看到華人需求，在法拉盛飽和、交通不便的情況下，業者開始轉往長島、小頸、新鮮草原等社區發展，「這些地方交通方便、停車免費，更不用擔心車被拖吊，原本法拉盛的優勢正在一點一點的消失。」

華埠商改區及華埠共同發展機構執行總監陳作舟也認為，附近社區的人口組成變化，也是讓華埠在疫情後難以再站起來的原因之一；他指出，真正居住在華埠的人口約僅有2、3萬人，相較於法拉盛、布碌崙(布魯克林)8大道的10幾萬人，華埠周邊住宅區少，就算整個曼哈頓下城人口都到華埠訂餐、買菜，仍無法支持商業發展。

萬事達卡公司(Mastercard)的調查顯示，在去年夏天和秋天，全市雜貨消費支出出現反彈時，依賴遊客生意的華埠反彈力道就比其他社區小許多；報告認為，該原因主要是華埠的超市、雜貨店過去多為遊客以及其他尋求特色產品的人光顧，疫情減少了人們的旅行機會，導致數據出現明顯不同。

要如何再吸引外界回到華社消費，成為嚴峻挑戰。法拉盛商改區以增加顧客多元化的方式，希望能吸引更多外族裔客人到社區消費，持續推出法拉盛指南、推銷當地店家，讓民眾知道法拉盛不僅有餐館和超市，還有許多特色店家；華埠商改區則是以舉辦暖心活動，讓外界透過了解華人文化、歷史，鼓勵民眾到社區消費，希望維持社區發展。

法拉盛 華埠 華人

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