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快等不下去了！成本增客源失 華社商家苦撐待援

記者顏嘉瑩／紐約報導
2020年中，因擔心反警示威導致的暴亂，華埠眾多商店釘上木板。（本報檔案照）
2020年中，因擔心反警示威導致的暴亂，華埠眾多商店釘上木板。（本報檔案照）

中餐館一直是華社經濟的支柱產業，而在曼哈頓華埠和皇后區法拉盛，餐館收入更幾乎占整個社區的主要經濟來源；然而新冠疫情期間，不僅員工成本、進貨成本等都顯著上升，客源和收入卻比疫情前大大減少，讓負擔沉重的商家無力負荷，苦苦支撐；代表華社的民選官員呼求聯邦政府，應盡快提供經濟援助，這些苦苦掙扎的小商家才有渡過難關的希望。

根據全球大型顧問公司麥肯錫(McKinsey)的數據，全美約有26%的餐飲業為華人經營；萬事達卡公司(Mastercard)數據顯示，在紐約市，餐飲業收入約占總收入的24%，不過華埠卻有40%的收入是來自於餐飲業，去年3月，消費者在全市餐館減少了85%消費支出，不過與此同時，在華埠和法拉盛跌幅卻高達96%。

在華埠商業改進區內，還有多達300多間餐館，過去仰賴遊客和附近上班族支持，在疫情後頓失客源，受到影響非常顯著；華埠商改區、華埠共同發展機構執行總監陳作舟說，紐約市在疫情後遊客減少了6700萬人，如今雖有許多人回到辦公室上班，但仍有近30萬人至今仍在家上班，搭乘地鐵的人次也減少許多；在客人大量銳減的情況下，每間餐館的客源明顯減少。

疫情不只影響餐飲業，其他各行各業也都遭受衝擊，導致經營成本的上升，年年上漲的地稅也帶給房東更沉重的負擔，只能將上漲的地稅轉嫁給商戶；法拉盛商改區執行主任余鈿崧說，昂貴的房租、高漲的物價和基本工資，成為商家的三重壓力，餐飲業者即便將售價調漲，也不及飛漲的成本。

選區包括曼哈頓華埠的州眾議員牛毓琳說，疫情之下，最重要的就是要幫助小商業和小房東，讓他們能夠更快獲得從政府來的經濟援助，「疫情讓這些商家一間接著一間關，我們動作愈慢，就會有更多的小商家倒閉」。牛毓琳舉例，她目前正在州府推A02214號提案，便是希望更改現行的社會服務法，取消家庭在申請公共援助計畫時，計算可獲得福利中的資產限制；現行法律中要求申請公共援助計畫的家庭，不可持有現金或動產、不動產超過3000元等細則，「疫情讓太多人失業、流離失所，沒有人能夠再等，我們只能想辦法提供快速的援助。」

新冠疫情對華人社區的影響高於其他社區，眾多商家難以為繼。（記者洪群超/攝影）
新冠疫情對華人社區的影響高於其他社區，眾多商家難以為繼。（記者洪群超/攝影）
經營成本的上升和年年上漲的地稅，帶給房東更沉重的負擔，只能將上漲的地稅轉嫁給商戶...
經營成本的上升和年年上漲的地稅，帶給房東更沉重的負擔，只能將上漲的地稅轉嫁給商戶。(記者顏嘉瑩/攝影)

疫情 華埠 紐約市

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