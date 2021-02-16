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大數據報告：華社受疫情衝擊 比全市其他社區嚴重

記者顏嘉瑩／紐約報導
2020年1月新冠疫情在中國爆發開始，紐約的華人區就已有感受波及，如今復甦速度也遠低於其他社區。（記者洪群超／攝影）
2020年1月新冠疫情在中國爆發開始，紐約的華人區就已有感受波及，如今復甦速度也遠低於其他社區。（記者洪群超／攝影）

信用卡公司和亞裔社區機構合作完成的一份大數據分析報告顯示，紐約市雖從2020年3月才開始爆發新冠疫情，但華人社區早在當年初疫情在中國爆發時，就已影響；疫情開始後，華人社區受到的經濟衝擊也比其他社區嚴重，在疫情峰值過後，復甦速度也低於其他社區；這場疫情中，華社受到的打擊相比全市其他社區，更加慘重。

信用卡公司萬事達卡(Mastercard)與亞美聯盟(Asian American Federation)合作，針對全市各個社區在去年1月至9月間的消費行為進行調研，將數字與2019年同期比較；該報告以曼哈頓華埠、皇后區法拉盛兩大華人社區以及皇后區的傑克遜高地(Jackson Heights)、牙買加(Jamaica)和布碌崙(布魯克林)東紐約的信用卡消費數據，進行大數據分析研究。

報告顯示，從去年2月底至3月初，紐約市開始因疫情的爆發，而出現信用卡消費支出的逐漸下滑，全市平均刷卡消費跌幅為65%；不過，這一數字在華人社區出現銳減情形，3月初的華埠，信用卡消費支出下滑達82%，法拉盛則為71%，比其他社區都更嚴重。

作為該報告的主要作者，萬事達卡公司數據科學經理李慕寬(Edward Lee)指出，出現此情形，華社經濟支柱之一的餐館因疫情而沒有顧客是主要原因，此外，缺乏電子支付方式也是原因之一。

調查發現，有三分之一的華人餐館只收現金，同時只有四分之一的中餐館加入線上訂餐平台；而當居家避疫期間，外帶和外賣成為餐館的生命線，無法線上訂餐與刷卡，就成為華社餐館的致命傷；全市在疫情間，信用卡電子消費成長了24%，而華人社區卻只有3.2%的增長。

亞美聯盟認為，該狀況更導致之後華人社區商家難以申請政府貸款補助；該聯盟表示，由於缺乏電子消費，商家的商業行為很多都以傳統的紙筆記錄在帳本上，當要在線上提交申請補助的文件時，就變得相對困難，同時語言障礙也導致這些文件在翻譯成英文上的困難。

報告也指出，即便如今逐步復甦，全市消費支出曲線逐漸回升，但商業活動大量仰賴遊客和附近上班族的曼哈頓華埠，在疫情仍在持續的現狀下，恢復情形比其他社區緩慢。

該報告建議，政府部門在制定經濟復甦政策和刺激計畫時，應更注重少數族裔社區，這些小商家更需要來自政府的支持，才能夠在疫情的重創下生存；華埠與下城地區九一一之後，在聯邦、州府和市府的協助下緩慢恢復，希望此次政府各部門能提供更多幫助，確保社區獲得足夠資源。

數據顯示，華人社區在疫情中受到的衝擊最嚴重，而缺乏信用卡等電子消費方式，也讓華社...
數據顯示，華人社區在疫情中受到的衝擊最嚴重，而缺乏信用卡等電子消費方式，也讓華社經濟復甦速度緩慢，且難以申請政府補助。(記者顏嘉瑩/攝影)
從3月疫情爆發以來，曼哈頓華埠陷入近半年的死寂。（記者洪群超／攝影）
從3月疫情爆發以來，曼哈頓華埠陷入近半年的死寂。（記者洪群超／攝影）
數據顯示，華人社區在疫情中受到的衝擊最嚴重，而缺乏信用卡等電子消費方式，也讓華社...
數據顯示，華人社區在疫情中受到的衝擊最嚴重，而缺乏信用卡等電子消費方式，也讓華社經濟復甦速度緩慢，且難以申請政府補助。(記者顏嘉瑩/攝影)

疫情 華人 信用卡

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