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生意不如預期 紐約中餐館取消情人節活動

記者顏嘉瑩黃伊奕／紐約報導
儘管情人節紐約市已開放堂食，但不少人擔心染疫，仍選擇在家慶祝。（Getty Images）
儘管情人節紐約市已開放堂食，但不少人擔心染疫，仍選擇在家慶祝。（Getty Images）

14日為情人節，且正值農曆春節期間，再加上本周為紐約市重新開放堂食的首個周末，中餐館迎來不少顧客，但餐館業者仍表示，生意沒有預期般好；往年會在情人節推出特別活動的商家，今年也因疫情改變策略，有些活動則改至線上。

99餐館14日迎來不少用餐的情侶。（林裡舉提供）
99餐館14日迎來不少用餐的情侶。（林裡舉提供）

情人節當天有不少遊客到曼哈頓華埠體驗春節氣氛，也同時過情人節，不少餐館門口出現排隊人龍；位於勿街(Mott St.)餐館的粥麵軒在當天中午用餐時間，堂食約有16位客人，加上戶外用餐的四桌顧客，門外更有零星排隊的候位客人，不過業主伍驄卻表示，事實上生意沒有看起來這麼好，當天生意約僅有之前的30%。

伍驄說，開放堂食對業者確實有幫助，但仍是有許多民眾寧願待在家裡，不願出外冒險消費，「我們在華埠開業這麼久，今年是生意最慘的農曆年。」

粥麵軒門口雖有顧客排隊，但生意仍不如預期。(記者顏嘉瑩/攝影)
粥麵軒門口雖有顧客排隊，但生意仍不如預期。(記者顏嘉瑩/攝影)

還有餐館業者表示，雖然農曆年的確吸引部分遊客，但是情人節當天，情侶多還是會選擇到燈光美、氣氛佳的西餐館約會用餐，「對外族裔來說，中餐是比較便宜、實惠的選擇，像是情人節這種大節日，比較少人會來吃中餐。」

遊客在勿街戶外用餐。(記者顏嘉瑩/攝影)
遊客在勿街戶外用餐。(記者顏嘉瑩/攝影)

布碌崙的金皇廷大酒樓業主陳善莊也指出，當日前來就餐的民眾不是很多，晚上訂位也一般，沒有出現預期的紅火；8大道翠園負責人古平也表示當日生意僅僅比大年初一好一點點，並沒有特別大的改善；99餐飲集團的負責人林裡舉則表示，因疫情下仍不能接待特別的多的客人，所以他們並沒有如往年一樣，推出應景的特別活動。

因疫情仍未過去，美國華人婚戀網站「兩顆紅豆」也將今年的情人節活動的搬到了線上，據活動策畫負責人Flora介紹，自疫情爆發以來，就因應形式推出線上約會活動，14日當日也在線上舉行了戀愛真人秀活動，由婚戀顧問根據報名者背景分析進行優先配對，然後要求配對好的陌生男女以不同主題進行情境秀表演，談談感受，並公開寫給對方的一封信。

情人節加春節，翠園酒家卻因疫情影響就坐率遠遠不如往年。（古平提供）
情人節加春節，翠園酒家卻因疫情影響就坐率遠遠不如往年。（古平提供）

Flora表示，自從疫情以來他們也針對線上約會展開了各種研究，推出了不少線上約會的活動，過去一年裡線上約會已經成為一種潮流趨勢。

儘管情人節紐約市已開放堂食，但不少人擔心染疫，仍選擇在家慶祝。（Getty Im...
儘管情人節紐約市已開放堂食，但不少人擔心染疫，仍選擇在家慶祝。（Getty Images）
紐約市重開堂食的首個周末，有不少客人來到華埠餐館用餐。(記者顏嘉瑩/攝影)
紐約市重開堂食的首個周末，有不少客人來到華埠餐館用餐。(記者顏嘉瑩/攝影)
中餐館用餐人數不多。(記者顏嘉瑩/攝影)
中餐館用餐人數不多。(記者顏嘉瑩/攝影)

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