情人節紐約客防疫宅家過 異國戀相思苦

儘管無法外出就餐，李洋仍然像往年一樣，在情人節這天為劉曉靜準備了玫瑰。（劉曉靜提供）

新冠疫情 改變了不少人的生活和命運，也改變了今年慶祝情人節的方式；14日是紐約疫情開始以來的首個情人節，有華裔情侶表示，疫情下很難像如往年一樣出行遊玩或外出就餐，改為在家吃火鍋、看春晚；也有情侶因為疫情而被迫分隔美中兩國，只能透過視頻通話聊解相思之苦。

劉曉靜和李洋都在紐約市 攻讀博士學位，身為情侶的他們往年情人節他們會選擇外出聚餐，找一家米其林餐廳度過情人節，但新冠疫情徹底改變了生活；儘管疫情開始以後，二人的學校都停止了實體課，大部分時間可以在家，但劉曉靜還是於去年11月感染了新冠，好在症狀並不嚴重，隔離兩周之後完全康復；而且奇跡般的是，與劉曉靜同住的李洋並未感染。

雖然劉曉靜已經有了抗體，但因為李洋沒有抗體，他們仍然嚴格防疫；儘管堂食已經恢復，劉曉靜說，情人節不會選擇和往年一樣外出就餐慶祝，「今年情人節是大年初三，又是周日，我們會在家裡邊吃火鍋、邊看春晚，在延續過年氣氛的同時慶祝情人節。」不過，儘管無法外出就餐，李洋仍然像往年一樣，在情人節這天為劉曉靜準備了玫瑰。

但並非所有情侶都和劉曉靜和李洋一樣，在疫情之下相聚度過情人節；牛衛東和他的女朋友王一悅此前都在紐約市工作，王一悅去年初請假回中國 過年，趕上新冠疫情爆發，美國對中國實施旅行禁令，導致王一悅無法按時回美，工作沒有保住；不過王一悅在中國很快找到工作，但二人從此天各一方。

牛衛東表示，疫情這一年讓他們二人都很煎熬，「往年情人節，我們都會有特別的計畫，例如外出旅遊或者吃頓大餐，但去年和今年我們只能視頻聊天。」但他也說，相信疫情今年就能結束，他已經決定未來要與王一悅團聚，疫情結束後回國發展，「下一個情人節一定會在一起過。」