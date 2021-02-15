葛謨簽署行政令 餐館、酒吧、健身房等可營業至晚11時

紐約州長葛謨簽署行政令，允許全州餐館、酒吧、健身房、賭場、桌球廳及其他持有州酒類管理廳牌照的娛樂場所，將每日打烊時間從晚10時延長至11時。（路透）

數據顯示，紐約州 新冠檢測陽性率和住院人數持續下降；由於疫情已經降溫，州長葛謨(Andrew Cuomo)14日簽署行政令，允許全州餐館、酒吧、健身 房、賭場、桌球廳及其他持有州酒類管理廳牌照的娛樂場所，每日打烊時間從晚10時延長至11時，14日情人節當天起生效；他還宣布，全州單日疫苗 接種量超過10萬劑，患有基礎疾病和併發症的民眾14日起可接種疫苗。

州府數據顯示，全州七天平均新冠檢測陽性率為3.83%，創下去年11月29日以來新低，同時新冠肺炎患者總住院人數下降295人至6593人，已比假日季疫情高峰時降低約30%。

紐約州長葛謨簽署行政令，允許全州餐館、酒吧、健身房、賭場、桌球廳及其他持有州酒類管理廳牌照的娛樂場所，將每日打烊時間從晚10時延長至11時。（州長辦公室提供）

紐約州餐館12日已恢復25%容量的堂食，葛謨同日宣布，允許餐館和酒吧將營業時間延長至晚11時，此一行政令則是將延長範圍擴大到健身房、賭場、桌球廳及其他持有州酒類管理廳牌照的娛樂場所，但都是有限度開放。

葛謨表示，目前全州的住院人數和檢測陽性率數據持續下降，假日季疫情高峰已過，「我們必須進一步推動經濟安全重啟，因此我簽署這項行政令，允許各類餐飲娛樂場所延長營業時間；未來我們會根據科學和疫情數據逐步重啟經濟，生活最終將恢復正常。」

由於堂食、健身房已經恢復，布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)等民選官員近日也聯名致信紐約市長白思豪(Bill de Blasio)，希望允許健身房恢復集體健身課程；亞當斯表示，既然民眾可以不戴口罩在餐館吃飯，那麼佩戴口罩上集體健身課程也是安全的。

紐約州單日疫苗接種量超過10萬劑，患有基礎疾病和併發症的民眾14日起可接種疫苗。（州長辦公室提供）

●全州單日接種疫苗逾10萬劑 基礎病、併發症患者即起可施打

此外，州府數據顯示，全州在過去24小時共施打了10萬2907劑新冠疫苗，這已是紐約州第三次單日接種量超過10萬劑；目前州府共接收逾219萬劑疫苗，第一劑疫苗已施打近196萬劑，利用率為89%。

州府此前宣布，患有基礎疾病和併發症的民眾，不分年紀，可從14日起在州府開設的接種點打疫苗，各郡市政府開設的接種點則從15日起開放接種，所有預約接種的民眾都須提供醫生證明；州府仍在和聯邦政府研究基礎疾病和併發症列表，目前包括患有癌症、心臟病、高血壓、肺部疾病、慢性腎臟疾病、免疫力系統疾病、嚴重肥胖、糖尿病、阿茲海默症、肝病等。