紐約州7天平均陽性率 降至3.9%

16歲至65歲之間患有基礎疾病及併發症的高危人群14日上午8時起可上網預約接種疫苗。（州長辦公室提供）

紐約州府13日數據顯示，全州新冠檢測七天平均陽性率降至3.9%，連續36天呈下降趨勢，是去年11月30日以來首次降至4%以下，不過州內英國變種病毒 感染者人數再增11人，總計70人；16歲至65歲之間患有基礎疾病及併發症的高危人群，14日上午8時起可在網上預約，下周一(15日)開始接種疫苗 。

州長葛謨(Andrew Cuomo)表示， 七天平均陽性率與1月初節日後疫情高峰時期相比，已降低51%，並連續36天呈下降趨勢；單日陽性率為3.46%，是去年11月25日以來最低；州內住院人數也繼續降至6888人，是聖誕節以來最低值，與1月初相比也下降26%；加護病房人數減少33人；紐約市 七天平均陽性率為4.63%，是聖誕節以來最低，與1月初相比降低28%，但布朗士的七天平均陽性率仍高，為6.69%。

當日州內再新增死亡125例，並新增11例英國變種病毒病例，其中八例在紐約市，兩例在蘇福克郡(Suffolk)，洛克蘭郡(Rockland)則出現首例，至今州內總計70名變種病毒感染者，全美則有981例。

14日上午8時起，州內16歲以上、65歲以下的患有癌症、心臟病、高血壓、肺部疾病、慢性腎臟疾病、免疫力系統疾病、嚴重肥胖、糖尿病、阿茲海默症、肝病等併發症和基礎疾病的人群可開始在網上預約，15日開始接種。所有預約民眾都須提供醫生證明信或證明自己有相關疾病的文件，可登陸https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/查詢是否擁有接種資格及進行預約。

目前州內有約700萬人擁有接種資格，截至13日中午，已有192萬3259人注射第一針疫苗，第一針疫苗使用率為90%，77萬2510人完成兩針注射。