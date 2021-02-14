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疫苗一站預約？白思豪：正改善

記者張晨／紐約報導
繁複的網路預約流程，讓許多老者對疫苗望而卻步。(市長辦公室提供)
繁複的網路預約流程，讓許多老者對疫苗望而卻步。(市長辦公室提供)

因全市疫苗接種網上預約程序混亂，紐約市議會健康委員會主席、市議員列文(Mark Levine)13日提案，力促市府建立新網站，簡化並統一網路預約流程，避免疫苗註冊混亂。

列文形容網路註冊為「難以置信的困難」，他草擬的新法案要求市衛生部門成立及維護在線平台，作為「統一調度全市疫苗的系統」，提供容易且一站式的線上服務。

列文表示，市府若真的將拯救生命作為第一要務，就必須立即創建一個「單一、簡單的界面」，使預約接種「像使用預訂旅遊行程一樣簡單」；而目前的疫苗接種網站，人們並不能隨時查看疫苗供應商、預約時間和安排接種。

「那些沒有時間在線上等待，或缺乏信息技術的人，完全被隔絕在外，尤其是弱勢群體。」他表示，這也造成疫苗族裔分配不公，以及許多耆老雖符合條件卻遲遲不能接種的局面。

記者發現，像「紐約市新冠疫苗發現者」(NYC COVID-19 Vaccine Finder)網站可以通過市衛生廳的官網連結，首先會要求註冊者填寫一份冗長的問題列表，以查看自己是否有資格接種疫苗，接著便被引導到附近幾十個醫療保健提供商的網站，或其他第三方網站。

批評人士稱，這些網站通常缺乏預約機會，或者頁面在預約尚未確定之前就崩潰了；而其他政府接種疫苗的網站，包括州府和市公立醫院運營的網站，也有類似問題。

而一些可以追蹤預約空位的免費網站，如TurboVax，均為私人軟件工程師和其他技術人員自行開發，這些網站雖然更容易引導，但也缺乏流程的完整概述。

列文和市議員霍頓(Robert Holden)均指責市府，初期網站建立時沒有好好運用優秀技術人員，早該於去年12月開始接種疫苗之前，就開發一個簡潔、統一的網站，如今因預約困難，「讓人們白白付出生命的代價。」

霍頓也是市議會技術委員會主席，他說，「因為政府沒有充分調動可用人才，才讓很多人枉死。」

市長白思豪(Bill de Blasio)發言人奈德哈特(Bill Neidhardt)表示，紐約市已經竭盡全力改善現有網站，「目前預約的最大障礙是供應，我們需要更多的疫苗，這樣才能開放更多可預約時間。」

列文計畫在本月稍晚向市議會正式提案，他表示，相信會獲得市議會同僚「壓倒性」的支持。

疫苗 紐約市 遊行

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