除夕夜年菜外賣火 食客苦等4小時

部分商家表示，自家店除夕與大年初一的外賣訂單較多。(記者曹健／攝影)

農曆新年，家家戶戶準備豐盛年夜飯，因受新冠疫情 影響，不少紐約華人選擇訂購外賣年菜；外賣平台業者12日表示，有「年菜」字樣的菜餚都備受歡迎，每單訂餐費較去年同期增加近一倍，其中粵菜最受青睞，但部分餐廳因訂單暴增，人手不足，導致一些顧客等待四小時都沒吃到年夜飯。

外賣平台Delivery.com的業者陳明偉表示，由於11日(除夕)的餐廳堂食尚未開放，紐約市 的居民只能點外賣或自煮準備年夜飯；以自家外賣平台舉例，他說，每單訂餐費用較去年同期增加近一倍，「例如去年顧客每單只定50元，除夕夜一單漲到100元左右」。

陳明偉說，只要菜單中有「年菜」字樣的菜餚都受歡迎，其中最受歡迎的是粵菜與韓餐；但他指出，由於訂單量暴增，部分中餐廳準備不足，由於缺少人手，一些顧客下單超過四小時都沒等到年夜飯上桌，「平台只能暫時關閉這些出餐過慢的餐廳」。

12日紐約開放堂食，法拉盛 的君豪大酒樓打出「新春快樂」的紅色LED屏幕迎接客人；該酒樓的經理黃傑克(音譯)表示，往年除夕與大年初一酒樓爆滿，除了接待宴會與提前預定的客人外，大堂的餐桌平均每日至少接待超過100桌顧客，企台與廚師要工作到凌晨1時才能回家。

因受疫情影響，黃傑克說，今年君豪只能靠外賣支撐經營，為慶祝春節，酒樓準備十餘款不同的節日套餐，價格從59.99元到498元不等，包含雞、魚、龍蝦與帝王蟹，受到顧客青睞；他說，雖然12日開放堂食，但今年顧客多選擇在家自煮或訂外賣，當天上午並無人潮，堂食生意略顯冷清。

法拉盛網紅餐廳九湯屋麵館老闆林國耀表示，除夕夜與大年初一的戶外餐廳定位較平日較少，尤其是12日中午，一些民眾因前一日熬夜慶新春，午餐時段客人不多；但他說，14日情人節已有百餘人預定，屆時將推出折扣套餐，與顧客共同慶祝佳節。

對於12日紐約市開放25%的堂食，林國耀表示，他們選在當日開放曼哈頓的分店，希望在新春討彩頭，繼續經營外賣與戶外餐廳，為當地食客提供拉麵等美食。

也有民眾選在家中自煮年夜飯，家住在新州櫻桃丘的何莉莉(音譯)表示，往年除夕夜，一家人都會前往紐約市中餐廳慶祝，並在翌日觀看新春大遊行，「有幾次在酒樓拿號等了幾個小時」；但她說，今年因擔心染疫，她選擇自煮，提前一周就準備好食材，除夕一早6時起床，為一家四口人準備年夜飯，「有魚、有龍蝦、有甜飯，團團圓圓取好彩頭」。