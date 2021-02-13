餐館明起延長營業至晚11時 業者：外賣、戶外用餐已成新常態

紐約州內餐廳從14日(周日)起，可以營業至晚11時。（記者金春香／攝影）

紐約市 堂食關閉兩個月後，12日以25%客容量重開，迎接春節、情人節和總統日長周末，當日州內餐廳再獲好消息，州長葛謨(Andrew Cuomo)宣布從14日(周日)起，州內餐廳可以營業至晚11時，延長一小時。

葛謨表示，州府的疫情 防控相關決定，會隨時根據疫情數字做調整，一個多月來的數據顯示，紐約新冠檢測陽性率跌回去年感恩節前水平，12日數字為3.54%，與前一日持平，且住院人數繼續降低，因此決定允許所有餐廳的打烊時間從晚10時延至11時，如果紐約市疫情數字繼續保持穩定，不排除不久後允許增加室內用餐客容量。

12日州府數據顯示，新增8404例確診，陽性率為3.54%，住院人數減少274人至7068人，加護病房人數也減少44人，但新增死亡135人。

紐約市餐廳堂食12日重開首日，業者表示，堂食開放是好事，但幫助不會太大，其實外帶和外賣已成為餐飲業的「新常態」。

除夕夜不少中餐廳老闆接到百餘單團圓飯訂單；下東城新糖潮(Wu's Wonton King)除夕當夜室外用餐幾乎座無虛席，外賣訂單也蜂擁而至。業者表示，室外用餐文化已經漸漸成熟，即使在冬天，只要提供寬敞位置和供暖設備，許多食客寧可在室外用餐，已經不習慣坐在封閉的室內，要不就選擇外帶或者外賣，這將成為餐飲業的一種「新常態」。

還有中餐廳就沒有打算隨著州府政策開放堂食，下東城三顧茅廬的業者朱涵葦表示，每家餐廳的經營情況不同，自己是採用中央廚房形式，供給幾家分店的每日食材，所以保護員工們的健康是首要任務。

「先觀察一段時間再做打算。」他表示，若心急開放，出現確診案例，那整個經營鏈條都會受到影響。

華裔餐廳業者吳豐也說，迎接堂食開放，人員調配又要做調整，需要提前和員工取得聯繫，看他們是否可以在新年期間回來上班；此外也要更嚴格遵守防疫規定，確保所有人的安全。

華埠 商改區行政總監陳作舟表示，任何開放的政策對於本地商戶都是好消息， 且華埠近日隨著諸多新年慶祝活動，人流漸漸恢復，「不僅是華人，也看到更多外族裔遊客的身影。」

他表示，相信隨著接種疫苗的推進，人們會對回歸正常生活越來越有信心，華埠的經濟復甦也會越來越好。