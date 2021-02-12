紐約客談／春節到來 祝紐中友誼地久天長

農曆牛年到來，紐約帝國大廈頂樓再度亮起「中國 紅」，還展示了牛年櫥窗「牛轉乾坤」；副州長霍楚和中國駐紐約總領事黃屏一起向華人社區拜年，表示紐約始終與華社站在一起，絕不容許針對華裔的排外和仇恨行為。

若非因為疫情，州長葛謨 或是代表他的霍楚，也篤定會參加曼哈頓華埠、法拉盛的新春大遊行。猶記得去年華埠遊行時，新冠疫情正在中國肆虐，霍楚在遊行開始前致辭時帶頭高喊「武漢加油」、「中國加油」，讓人心裡感到溫暖。

平心而論，在全美各州中，紐約州 府是與中國關係最好的州府之一。去年春天疫情在紐約州肆虐之時，葛謨就派其團隊的華裔成員孫雯赴中國採購醫療物資，中國政府也曾幫助促成向紐約州捐贈1000台呼吸機。

時值川普大肆抹黑中國，民間仇華情緒湧動，葛謨仍敢於全美矚目的記者會上公然感謝中國政府，足見紐約州與中國政府關係友好。不光是州府，州參議會也在2019年通過決議案，將該年10月1日設為「中國日」，促進美中友好。

投桃報李，在中國官方拍攝的抗擊疫情紀錄片「同心戰『疫』」中，葛謨是唯一上鏡的美國政界人士，成為美中友好的代表人物。

紐約州作為維護多元化、保護移民的進步派大本營，更是在美華裔人數第二多的州；無論是從政治理念或是照顧選民的角度，葛謨都有理由對中友好，希望這份友誼在新的一年裡能夠延續。而且，葛謨在疫情之後也成為民主黨2024年角逐總統的熱門人選，他能否將這份友誼延續到總統任上，可拭目以待。（紐約客談，每周二至周六見刊）