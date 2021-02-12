世界日報攜手6企業 登時報廣場大屏幕向全球華人拜年

北美最大華文媒體世界日報與在美經營有成的企業攜手，在紐約曼哈頓時報廣場大屏幕上向全球華人拜年，祝福海外華人牛運亨通。(記者高傑文／攝影)

疫情下的第一個農曆春節，北美最大華文媒體世界日報與數家在美經營有成的企業攜手，在紐約曼哈頓時報廣場 (Times Squre)大屏幕上向全球華人拜年，除了傳遞過年歡慶氣氛，也祝福所有海外華人告別鼠年、牛運亨通。

有「世界的十字路口」之稱的時報廣場，除了新年倒數活動受到全球矚目外，近年在農曆春節也吸引了不少企業藉其「地利」獻上祝福。今年是世界日報二度在時報廣場的主要大屏幕上舉辦全球拜年活動，疫情期間更具意義；藉由這個活動，希望在春節假期，傳遞更多祝福與祈願，盼望牛年國泰民安、大家會更好。

「安保健康保險」躍登時報廣場大屏幕向全球拜年。(記者高傑文／攝影)

今年躍登時報廣場大屏幕向全球拜年的企業，共有安保健康保險、北方食品公司、韓拉麵、國泰銀行、思念食品、黎保利律師事務所等六家。

安保健康保險：創立於1930 年代大蕭條時期，是全美最大的非營利醫療保險公司之一，為紐約三州交界地區的300多萬人提供服務；80年來，安保始終一如既往的為客戶與社區創建更健康的未來而努力。

「黎保利律師事務所」躍登時報廣場大屏幕向全球拜年。(記者高傑文／攝影)

北方食品公司：業務遍及全美華人超市 和餐館批發，為客戶提供一站式服務，不論是華人家庭的廚房或餐館大廚所需的產品，北方食品公司都能全方位供應。

韓拉麵：韓拉麵以醒目的「韓」字包裝，出現在喜愛韓國泡麵的消費者面前。韓拉麵系列有香辣牛肉、雞肉、海鮮、炸醬等四大風味，另有牛肉碗麵、兒童幹吃麵等，滿足消費者的不同需求。

國泰銀行：國泰銀行是國泰萬通金控的附屬公司，透過美國的九個州（加州、紐約州 、新澤西州、麻州、馬里蘭州、伊利諾州、德州、內華達州和華盛頓州），以及香港分行及北京、上海和台北的代表處提供廣泛的金融服務。

「思念食品」躍登時報廣場大屏幕向全球拜年。(記者高傑文／攝影)

思念食品：1997年成立於中國鄭州的「思念食品」是中國最大的專業速凍食品生產企業之一，年產能超過70萬噸，產品整類涵蓋速凍湯圓、速凍水餃、速凍麵點、速凍休閒食品、兒童系列等300多個品種，在中國市場占有率達20%以上。

「北方食品公司」躍登時報廣場大屏幕向全球拜年。(記者高傑文／攝影) 「國泰銀行」躍登時報廣場大屏幕向全球拜年。(記者高傑文／攝影)

黎保利律師事務所：成立20多年來，黎保利律師事務所與紐約華人社區共同成長，在人身傷害索賠領域樹立了卓越的聲譽。黎保利的主要服務對象為華人移民和公司客戶，為因醫療過失、產品缺陷、施工事故、汽車事故，以及為工作、生活中的各類事故而受到嚴重傷害的委託人提供法律服務。