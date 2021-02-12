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檢測陽性率3.54% 降至感恩節前…葛謨稱勝利在望

記者洪群超／紐約報導
紐約新冠疫情各項數字均低落到去年底以來新低，勝利在望。（州長辦公室提供）
紐約新冠疫情各項數字均低落到去年底以來新低，勝利在望。（州長辦公室提供）

州長葛謨(Andrew Cuomo)11日宣布，紐約州新冠檢測陽性率跌回去年感恩節前水平，回落至3.54%，各項疫情指標持續34天穩步回落，「這是希望的標誌，紐約人正在擊退新冠病毒這一猛獸」；紐約州當日也更新隔離防疫指南，已完成兩針疫苗接種14天者，就算與新冠患者密切接觸，只要未出現症狀，就無需隔離。

根據州府數據，紐約州11日的新冠陽性率回落至3.54%，是去年11月25日以來最低；全州共有7342人因新冠而住院，也是12月26日以來最少。

此外，全州七天平均陽性率也跌至4.16%，是去年12月1日以來最低；紐約市七天平均陽性率也回落到4.95%，是12月27日以來最低。

葛謨指出，全州連續34日各項新冠指標回落，顯示戰勝疫情勝利在望，紐約州走在抗疫正確的道路上；但他也提醒，紐約州目前「還沒到隧道的盡頭」，防疫絕不能鬆懈。

葛謨當日也宣布，根據聯邦疾病管制與預防中心(CDC)的指導意見，紐約州已完成兩針新冠疫苗注射14天者，哪怕和新冠確診者有密切接觸，只要沒有出現症狀，也無需隔離；紐約州此前規定，所有與新冠病毒有接觸者，都必須隔離十天。

根據州府，紐約州疫苗接種能力已大幅提升，過去24小時全州共有10萬6017人注射疫苗；截至11日，全州已為178萬7189人完成第一針疫苗注射，66萬83人完成兩針注射。

葛謨也表示，12日(周五)將到白宮面見拜登總統，這是拜登上台後二人首度會面；葛謨說，將與拜登談論聯邦紓困案及疫苗分配問題。

紐約市議會11日的全體大會上表決通過1966A號提案，將在紐約市啟動試點，對下水道污水進行新冠病毒檢測，以便更好追蹤病毒傳播路徑；市環保局將決定試點的範疇及檢測方法。

紐約州的新冠病毒檢測陽性率已跌至去年感恩節前的水平，州長葛謨表示勝利在望，但仍不...
紐約州的新冠病毒檢測陽性率已跌至去年感恩節前的水平，州長葛謨表示勝利在望，但仍不可掉以輕心；圖為11日的曼哈頓華埠。(Getty Images)
紐約州的新冠病毒檢測陽性率已跌至去年感恩節前的水平，州長葛謨表示勝利在望，但仍不...
紐約州的新冠病毒檢測陽性率已跌至去年感恩節前的水平，州長葛謨表示勝利在望，但仍不可掉以輕心；圖為11日的曼哈頓華埠街頭。(Getty Images)

紐約州 疫苗 葛謨

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