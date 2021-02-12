州府令收9000患者 疑推高療養院死亡率

紐約養老院新冠死亡率高，被指與州府要求從醫院接受康復中的患者有關。(美聯社)

新冠疫情 爆發後，紐約州療養院 新冠死亡率高，聯邦司法部一度介入調查；美聯社11日報導，州長葛謨(Andrew Cuomo)去年3月發出行政令，要求療養院從醫院接受正在康復中的新冠患者，超過9000人，此政策疑似間接導致療養院新冠死亡率飆高。

葛謨去年3月25日發布的行政令極具爭議性，為了給醫院騰出床位，無視當時療養院擁有全國最高死亡率，強制其接受從醫院康復出院的新冠患者，最終不敵反對聲浪才在5月10日撤銷該行政令；當時反對者認為，賈維茨中心(Jacob Javits Convention Center)、美國海軍醫療艦「安慰號」(USNS Comfort)等均有條件可容納復原患者，州府卻稱不合適。

據州衛生廳最新數據，從疫情爆發至今，紐約州療養院有近1萬5000人死於新冠，而接收出院的新冠康復者9056人；州衛生廳廳長扎克(Howard Zucker)表示，療養院一些員工是無症狀感染者，才是導致病毒傳播的最大原因，強調98%紐約州療養院在州長發布行政府之前就曾接收過新冠出院者。

加州長期照護醫學協會理事長沃瑟曼(Michael Wasserman)認為紐約州府只是在轉移外界的批評，他說療養院毫無準備，也沒有足夠資源，不應逞強接收新冠患者，結果只會引發更多死亡；此外，州衛生廳去年7月發布的報告中，也受到醫療專家的譴責，指出正在康復中的患者平均在醫院待了九天就被轉移到療養院，很可能還攜帶病毒。