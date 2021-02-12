中餐館準備就緒 喜迎堂食重開

華人酒樓已擺好春節裝飾，等著大年初一迎客。(記者顏潔恩/攝影)

紐約市餐館12日(今)恢復堂食，不少華人 酒樓和中餐館已準備就緒，這幾天馬不停蹄完成消毒工作，並掛上春節裝飾，以最好的狀態迎賓；大多華裔餐飲業者對首日營業充滿信心，表示很多顧客都在家憋得太久，相信大年初一會前來捧場。

布碌崙(布魯克林)金皇廷酒樓業主陳善莊表示，過去幾天忙請清潔公司對酒樓進行消毒，並更換中央空調過濾網，以確保通風；他說，目前已有六名員工接種疫苗，接下來每周希望安排十名員工接種，不僅保障自己，顧客也會安心。

相隔數月才重開堂食，陳善莊說，相信25%的客容量會爆滿，華人會趁著大年初一跟家人外出享用美食，已有熟客下訂單，讓他十分期待。

8大道 翠園酒家黃經理也表示，該酒樓可容納70人，前一天已接到20多通預約電話；他說每名顧客進場一定要留下聯繫方式、測量體溫，一旦離開桌子就要戴口罩，桌子上會擺放消毒洗手液，每小時定時清理容易被接觸的表面、洗手間的門也會打開，避免顧客頻繁觸碰把手。

酒家負責人古平則表示，感謝州長葛謨(Andrew Cuomo)提前宣布餐廳營業，不僅給華人提供慶祝佳節的去處，也讓業者有增加收入的機會，畢竟餐館業者在疫情 期間已損失慘重。

史泰登島經營日本餐廳的李志誠表示，希望疫情早日結束，牛年有全新的開始，同時祈求不要有第三次關閉堂食，否則會有更多餐廳倒閉；他也認為，關閉堂食會有更多的家庭聚會，家庭感染風險更高，不如直接讓餐館開門。

儘管很多業者選擇在大年初一開門營業，8大道經營中餐館的林錚卻選擇休業，他說這段期間員工忙於外賣生意非常辛苦，讓他們休息兩天並享用帶薪假期，之後再返回工作崗位服務客人。