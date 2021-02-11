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紐約點亮「中國紅」 帝國大廈「牛轉乾坤」

記者張晨／紐約報導
帝國大廈10日晚為農曆新年點燈，從新澤西州看過去，彷彿自由女神在遙望帝國大廈。(北美攝影協會提供，周煥新╱攝影)
帝國大廈10日晚為農曆新年點燈，從新澤西州看過去，彷彿自由女神在遙望帝國大廈。(北美攝影協會提供，周煥新╱攝影)

紐約市多個地標建築，為農曆牛年亮起金、紅兩色燈光。「帝國大廈」(Empire State Building)10日宣布將和中國駐紐約總領事館共同慶祝2021農曆新年，當天傍晚樓頂的「中國紅」燈光和其位於第五大道大堂內的三個「牛轉乾坤」動態櫥窗將共同點亮，人們可通過網路參與虛擬點燈儀式，共慶牛年到來。

影音來源：記者張晨

其他為春節亮燈的建築還有世界貿易中心(WTC)、世貿中心Oculus購物中心、甘迺迪國際機場信號塔，還有Bayonne和Goethals兩座大橋。

帝國大廈將此次主題的英文「Back to Order」譯為「牛轉乾坤」，展覽時間從即日起至3月10日，使用三個博物館級的動態櫥窗來展示農曆新年這一傳統節日。

該陳設由United Design Lab與中國對外文化集團有限公司合作設計，講述生肖牛在經歷了前所未有的一年後，在2021年回歸正常的故事。

在四個場景中，黃牛迎來春天，代表和平，是洪水的保護者，帶來好天氣並迎來豐收；櫥窗亦採用葫蘆、祥雲、荷花、石榴、紅燈籠以及孔明燈等傳統元素，展示了中華文化中寓意吉祥的事物；第五大道大堂的櫥窗僅對帝國大廈租戶和觀景台訪客開放。

帝國大廈觀景項目總裁加齊(Jean Yves Ghazi)表示，農曆新年對全世界的華人和華裔來說都是非常重要的節日，也是全家出遊、共同慶祝的日子。

加齊表示，在新冠疫情持續影響下，以特殊而有意義的大廈燈光和夢幻櫥窗來慶祝佳節，在向所有人送上祝福的同時，也祝願他們將迎來一個豐收、健康和幸運的新年；而帝國大廈已重新向公眾開放，準備歡迎所有人回到紐約市。

民眾如欲了解更多關於帝國大廈及其點燈活動的更多資訊，可瀏覽網站https://www.esbnyc.com/。

曼哈頓將亮「中國紅」，帝國大廈新年櫥窗「牛轉乾坤」。(記者張晨/攝影)
曼哈頓將亮「中國紅」，帝國大廈新年櫥窗「牛轉乾坤」。(記者張晨/攝影)
曼哈頓將亮「中國紅」，帝國大廈新年櫥窗「牛轉乾坤」。(記者張晨/攝影)
曼哈頓將亮「中國紅」，帝國大廈新年櫥窗「牛轉乾坤」。(記者張晨/攝影)
曼哈頓將亮「中國紅」，帝國大廈新年櫥窗「牛轉乾坤」。(記者張晨/攝影)
曼哈頓將亮「中國紅」，帝國大廈新年櫥窗「牛轉乾坤」。(記者張晨/攝影)

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