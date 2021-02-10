紐約客談／反漲租反開發 紐約居更不易

紐約房租水漲船高，越來越住不起。圖為曼哈頓豪宅。（美聯社） 黃伊奕

紐約居，大不易。幾十年來，每任市長、各職位政客，無不誓言解決此問題，但只見房租水漲船高，越來越住不起。

穩租公寓一要漲租，或一有建案風吹草動，號稱「保衛社區」的左派組織、民代就蜂擁而起，聲討「貪婪開發商和惡房東 」。殊不知紐約住房難，一大肇因乃因此而起。

為解決嬰兒潮世代紐約客的住房問題，租金 管控政策曾起重要作用；50多年後，紐約市 包括租金穩定(rent-stabilized)和租金管制(rent-controlled)的穩租單元，仍占全市出租單元近半。房東不是慈善家，當樓內的穩租戶占至少兩三成甚至更多時，租房市場只會水漲船高。

看過美劇「Friends」的人知道，Monica租住在奶奶留下的穩租公寓；是的，紐約市的穩租公寓不僅租約動輒二、三十年，還能繼承。能享受到政策利好的，如今只有既得利益的「老紐約客」，新紐約人罕有門路。

老紐約客選票在手，儘管穩租政策已明顯弊遠大於利，但罕有政客敢動這塊蛋糕。

而一旦有新建案，只要不是「百分百平價屋」，眾多左派民代「貴族化」、「開發商剝削勞工社區」的萬能帽子就不由分說扣過去。原本要落戶紐約的亞馬遜第二總部就悻悻然胎死腹中，可供近兩千套公寓單元的法拉盛濱水項目迄今也頻遭發難。

市場經濟下，供需關係是決定價格最關鍵槓桿。既不准開發商盈利，又要增加住房供應，唯一途徑恐怕只有社會主義福利分房了。

今年又迎紐約市選舉，想改善住房問題，至少不惡化得太快，大家對只為拿選票而「好話說盡，壞事做絕」的政客，要格外擦亮眼。（紐約客談，每周二至周六見刊）