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長島鐵路今起增花旗球場站 方便民眾打疫苗

記者朱蕾／紐約報導
花旗球場疫苗接種點10日開放，長島鐵路同日起在該球場增站。(本報檔案照)
花旗球場疫苗接種點10日開放，長島鐵路同日起在該球場增站。(本報檔案照)

設在皇后區法拉盛花旗球場(Citi Field)的24小時新冠疫苗大規模接種點10日開放，為方便民眾往返該疫苗接種點，長島鐵路9日宣布，10日起將臨時增設花旗球場站，並隨著疫苗接種點的開放時間，讓停靠球場的火車全天候運行。

由於疫苗供應短缺，原訂於上月開放的花旗球場疫苗接種點延期至10日開放，每周三至周六全天24小時運行，之後的目標是一周開放七天；此接種點專門服務計程車和電召車司機、餐館業者以及皇后區居民。

大都會運輸署(MTA)表示，花旗球場疫苗接種點開放後，長島鐵路華盛頓港(Port Washington)線的所有列車都會在大都會-威利點站(Mets-Willets Point)停靠，出了站台就是花旗球場。

從曼哈頓賓州站(Penn Station)、皇后區木邊站(Woodside)以及華盛頓港沿線的所有站上車，都無需換乘就可到達花旗球場的大都會-威利點站，乘坐長島鐵路其他線路的乘客，需在木邊站轉乘華盛頓港線列車；該線列車每30分鐘一班，夜晚班次減少。

「在對抗疫情之時，我們為長島鐵路作為額外一種公共交通方式讓民眾盡可能快的往返疫苗接種點而感到自豪。」長島鐵路主席伍華偉(Phillip Eng)表示，「我們距離隧道盡頭的光亮越來越近，不過所有人仍需保持警惕，並採取一切必要的安全措施，確保自己和他人的安全」。

地鐵7號線在花旗球場有站，但由於地鐵系統目前在凌晨1時至凌晨5時暫停運行，而球場的疫苗點全天候開放，長島鐵路加站將填補這一空缺。

與洋基球場(Yankee Stadium)疫苗接種點為州府設立不同，花旗球場接種點為市府運行，市長此前宣布的計畫是該球場每天可接種5000至7000劑；不過開放第一周，該點將有800劑。

市府規定，花旗球場接種點可用劑量的一半預留給計程車和電召車司機以及餐館業者，另一半留給符合當前疫苗接種資格的皇后區居民；符合疫苗接種資格者若想到該站點接種，需提前預約，網站：https://vaccinefinder.nyc.gov，電話(877)829-4692。

長島鐵路 疫苗 皇后區

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