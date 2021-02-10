駐紐約總領事黃屏、紐約州副州長霍楚 視訊拜年

駐紐約總領事黃屏。（視頻截圖）

駐紐約總領事黃屏9日和紐約州 副州長霍楚(Kathy Hochul)、麻州 州長貝克(Charles Duane Baker)、哈佛大學校長白樂瑞(Lawrence S. Bacow)、美中關係全國委員會會長歐倫斯(Stephen Orlins)、刑事鑑識專家李昌鈺、福茂集團董事長趙安吉、美東華人 社團聯合總會主席梁冠軍，通過視頻向美中兩國各界朋友和全球華人華僑拜年，並就美中關係及兩國人民友誼表達祝福。

黃屏致辭表示，疫情期間，美中兩國人民守望相助，同心抗疫，呵護民間交往紐帶，今年兩國關係迎來發展新契機，「新的一年，我們將繼續深化改革、擴大開放，堅定推動人類命運共同體建設，為世界和平與繁榮貢獻更大力量。」

霍楚代表紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)和紐約州向華人拜年，表示紐約的力量來自多元性，這也是紐約不允許排外和仇恨的原因，紐約始終與華裔社區站在一起，因為只有齊心協力，才能戰勝新冠疫情，取得更大發展。

貝克則代表麻州政府送上新春祝福，表示慶祝春節是歷史悠久、意義非凡的文化傳統，麻州為擁有充滿活力的華裔社區感到驕傲。

李昌鈺表示，在美華人華僑勤勞、誠信，共同使社區更加團結，牛代表強壯、活力和正直，祝大家新一年裡牛轉乾坤、牛氣沖天；趙安吉也指出，過去一年充滿困難和挑戰，大家互相扶持，團結一致，共同克服了許多難關，祝願2021年萬事如意。