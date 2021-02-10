牛年怎麼過？曼哈頓下城這樣玩！線上、線下都精彩

新苗文藝中心2019年新春文藝匯演。(記者張晨/攝影)

2021年農曆牛年將至，紐約市 仍在和新冠疫情賽跑，而伴隨著一場場大雪和低溫，人們渴望辭舊迎新，敲響新年鐘聲的急切心情從未熄滅；曼哈頓 下城一場場線上、線下活動也比往年更加豐富，在慶祝這中華傳統佳節的同時，更給予人們希望。

●Brookfield Place農曆新年冰雕

此次將和日裔冰雕藝術家岡本(Shintaro Okamoto)合作，利用兩天時間在現場展出具有農曆新年特色的冰雕作品，現場還會配合不同燈光和音樂來凸顯作品意境，主辦方目前尚未透露冰雕藝術品的主題；展出時間為12日(周五)下午3時至8時，13日(周六)上午10時至下午3時。

●新苗文藝中心新春文藝匯演

作為往年農曆新年的保留節目，Arts Brookfield和紐約新苗文藝中心再次合作，在保持社交距離的前提下，為民眾獻上中國 傳統舞蹈、民間音樂、雜技功夫、舞獅和京劇變臉等節目；該活動因觀看限制需提前註冊，19日(周五)下午5時至7時，和21日(周日)下午1時至4時，詳情可上網：https://bfplny.com/studiobfpl。

●華美協進社(China Institute)線上慶祝活動

今年協進社利用線上空間將各種慶祝活動和手工坊擴充得更加豐富，適合家庭一齊參與的慶祝活動，以13日(周六)上午的舞獅和木偶表演拉開序幕，隨後是中國燈籠畫、包餃子及烹飪課程和皮影戲等工坊；也需提前註冊才能參與，詳情可上網：https://www.chinainstitute.org/event/chinese-new-year-family-festival-2021/。

●西田世界貿易中心(Westfield World Trade Center)慶新年

毗鄰曼哈頓的西田世界貿易中心今年也將舉行一系列的現場慶祝活動，手工坊、燈光秀以及藝術展，多方位展示中華傳統文化的魅力；10日至12日下午4時至晚上10時，現場將亮起紅、金色燈光以慶祝牛年的到來，而中國藝術家丁國紅的個人藝術項目-「金繕計畫」，也將在11日至13日上午10時至下午5時展出，以金繕這種傳統工藝品的修復手段，來展示修復後的魅力和希望。