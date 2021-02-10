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丁國紅「金繕計畫」 2/11Oculus展瓷器修復之美

記者張晨／紐約報導
丁國紅「金繕計畫」曼哈頓下城農曆新年展出。(取自官網)
丁國紅「金繕計畫」曼哈頓下城農曆新年展出。(取自官網)

2020年是特別的一年，新冠疫情改變了世界發展的節奏和步伐，也加劇了世界的撕裂，中國藝術家丁國紅的「金繕計畫」將在農曆新年到來之際，在曼哈頓世貿中心The Oculus開展，以金繕這種傳統工藝品的修復手段，展示修復後的魅力和希望，也預示世界從疫情中重生將會更美。

金繕是源自中國的一種古老修復工藝，用於瓷器和紫砂器居多，也可以用作於竹器、象牙、小件木器、玉器等，這種方法比較符合亞洲人的審美理念，不但可以還原本破碎的原作，還能增加另一種難以言喻的「殘缺的美」。

詩人柯恩(Leonard Cohen)曾在其「頌歌」(Anthem)中寫道，「萬物皆有裂痕，那是光照進來的地方。」；丁國紅表示，金繕代表一種態度，用世上最貴重的物質與精神精心修繕，面對缺陷不去試圖掩蓋，坦然接受生命中的不完美。

「在無常的世界中恪守心中那份對美的嚮往，化殘缺為美，在不完美中追求完美，反而超越原有的層面，達到更高的境界。」他說。

談起創作理念，丁國紅表示，無論人類社會以及個體生命，總有兩種力量在相互撕扯，那就是生長與消亡，所有的裂痕皆因力的相互作用所致，這種相互作用永無休止。

而文明的意義恰恰在於，明知裂痕與毀滅將是我們無法抗拒的宿命，他說，「而我們依然不甘地編織秩序與完美，還有另外一些人則俯身拾掇起這滿地的碎片，小心翼翼地修復與縫補，成為照亮自己與他人暗淡生命的一束微光。」

藝術作品傳遞的是藝術家對於現實的立場、對於世界的態度與時代的感受，丁國紅的「金繕計畫」以東方的思維方式和獨特的創作方法論系統，對今天的世界給出了自己的回應，也預示世界從疫情中重生將會更美麗。

其展覽將在11日(周四)至13日(周六)上午10時至下午5時展出。

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