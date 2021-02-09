紐約客談／疫下學習難 但考試頻喊卡不應當

紐約州教育廳如今再提請取消今年的州考。(美聯社)

去年3月，新冠疫情 席捲下紐約公校被要求停課，之後立刻進入線上教學，學生、家長和教師都措手不及，州教育廳向聯邦教育部 申請取消了原訂於當月舉行的三至八年級英文和數學州會考，時任教育部長的狄弗斯(Betsy DeVos)不情願中做出批准，並表示自己絕不會再批准取消2021年春季的州會考和6月的高中州會考。

紐約州 教育廳如今再提請取消今年的州考；拜登政府的新教育部長提名人卡多納(Miguel Cardona)的提名確認及就職指日可待，作為疫情期間堅定敦促康州學校保持開放的推手，他是否會順了紐約州教育廳的願？

他不應該同意。

去年春天州考被取消後，雖然也有不少家長反對，但理由是說得過去的；畢竟學生們突然從線下轉為線上教學，加上疫情肆虐，身心都面臨巨大挑戰，需要時間調整，且當時大家也缺少疫情下如何安排考試的經驗。

然而近一年過去了，紐約的各個學區理應已較為全面掌握學生的遠程學習成果數據，了解需要靈活應變的地方；如今疫情數字雖然仍然較高，但總趨勢的確在好轉，與其不斷說因為各學校受疫情影響程度不同而無法用統一標準來評判學習成果，教育部門應把更多精力放在如何滿足不同處境和背景下的學生，以及如何讓他們證明自己學習能力的途徑上。

考試不是唯一路徑，但卻是路徑之一，不能被抹殺。

作為前康州教育廳長，卡多納支持該州疫情期間繼續完成州考，他會不會對紐約州說不，我們拭目以待。

（紐約客談，每周二至周六見刊）