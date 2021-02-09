我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2709萬 逾46.5萬死

定罪前總統？參院「川普彈劾大審判」開戰時間表

紐約客談／疫下學習難 但考試頻喊卡不應當

紐約客談
紐約州教育廳如今再提請取消今年的州考。(美聯社)
紐約州教育廳如今再提請取消今年的州考。(美聯社)

去年3月，新冠疫情席捲下紐約公校被要求停課，之後立刻進入線上教學，學生、家長和教師都措手不及，州教育廳向聯邦教育部申請取消了原訂於當月舉行的三至八年級英文和數學州會考，時任教育部長的狄弗斯(Betsy DeVos)不情願中做出批准，並表示自己絕不會再批准取消2021年春季的州會考和6月的高中州會考。

紐約州教育廳如今再提請取消今年的州考；拜登政府的新教育部長提名人卡多納(Miguel Cardona)的提名確認及就職指日可待，作為疫情期間堅定敦促康州學校保持開放的推手，他是否會順了紐約州教育廳的願？

他不應該同意。

去年春天州考被取消後，雖然也有不少家長反對，但理由是說得過去的；畢竟學生們突然從線下轉為線上教學，加上疫情肆虐，身心都面臨巨大挑戰，需要時間調整，且當時大家也缺少疫情下如何安排考試的經驗。

然而近一年過去了，紐約的各個學區理應已較為全面掌握學生的遠程學習成果數據，了解需要靈活應變的地方；如今疫情數字雖然仍然較高，但總趨勢的確在好轉，與其不斷說因為各學校受疫情影響程度不同而無法用統一標準來評判學習成果，教育部門應把更多精力放在如何滿足不同處境和背景下的學生，以及如何讓他們證明自己學習能力的途徑上。

考試不是唯一路徑，但卻是路徑之一，不能被抹殺。

作為前康州教育廳長，卡多納支持該州疫情期間繼續完成州考，他會不會對紐約州說不，我們拭目以待。

（紐約客談，每周二至周六見刊）

教育部 紐約州 疫情

上一則

斯靜格向華社拜年 要拚小商家復甦

下一則

疫情下幫助小商家復甦 SBA貸款選擇多

延伸閱讀

1張圖／紐約州新增確診8448例 114人死

1張圖／紐約州新增確診8448例 114人死
紐約州確診率持續下降 疫苗利用率近八成

紐約州確診率持續下降 疫苗利用率近八成
紐約客談／法拉盛公車道成了誰的提款機？

紐約客談／法拉盛公車道成了誰的提款機？
紐約客談／福州移民抱團參政 「等了好多年」

紐約客談／福州移民抱團參政 「等了好多年」
紐約客談／新複選制 可望避免華裔候選人鷸蚌相爭

紐約客談／新複選制 可望避免華裔候選人鷸蚌相爭
加州在家遠距學測？ 爭論再起

加州在家遠距學測？ 爭論再起

熱門新聞

6日正逢周末，加上翌日即將到來的暴雪，以及下周的農曆新年，各大華人超市當日出現人潮。(記者牟蘭／攝影)

年前暴雪又逢周末 華人超市爆滿 「這幾樣」大家都在搶

2021-02-07 02:27
史泰登島日前發生一起疑似家庭慘案，紐約市警在南海灘一棟住家內找到一對六旬華裔夫婦的屍體，初步判斷丈夫可能殺害妻子後自縊。(記者顏潔恩／攝影)

史泰登島6旬華裔夫婦陳屍家中 疑夫殺妻後自縊

2021-02-05 10:45
黃托羅。（圖片取自gofundme網站）

布碌崙39歲餐館老闆 鏟雪突發心梗死亡

2021-02-08 02:29
降雪量恐達24吋！紐約市非必要車輛今晨6時起限行，換邊停車也暫停。(記者張晨/攝影)

降雪可達2呎！紐約緊急狀態 疫苗接種、實體課均取消

2021-02-01 12:14

1張圖／紐約州新增確診8448例 114人死

2021-02-08 22:20

新冠變種傳染力更強更致命,你的口罩防的住嗎?

2021-01-21 14:54

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅

再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅
烘焙店「4類蛋糕與麵包」別買 師傅：不懂的人才會吃

烘焙店「4類蛋糕與麵包」別買 師傅：不懂的人才會吃
現任國會議員首例 共和黨籍德州聯邦眾議員萊特染疫亡

現任國會議員首例 共和黨籍德州聯邦眾議員萊特染疫亡
華裔澳籍女主播遭中國正式拘捕！罪名「非法提供國家機密」

華裔澳籍女主播遭中國正式拘捕！罪名「非法提供國家機密」
就為這件小事 華女在南加知名「中國園」被喊：滾回中國

就為這件小事 華女在南加知名「中國園」被喊：滾回中國