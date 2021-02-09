春節開堂食 中餐業者看到曙光

紐約市餐館可於12日以25%容量恢復堂食，讓中餐業者歡欣鼓舞。（記者劉大琪／攝影）

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)8日宣布紐約市 恢復堂食日期從原定2月14日提前至農曆新年(2月12日周五)，餐館客容量仍限制在25%，眾多華裔 民眾及餐飲業者開心不已；中餐館業者表示看到了「曙光」，已開放過年期間的堂食預訂，也將更加小心防疫，健康迎接新一年。

年關降至，在這辭舊迎新的時刻，不少民眾通過社交網路回憶疫情前的過年情境，最令民眾懷念的便是往年過年期間中餐館內顧客熙熙攘攘的視頻。

「這簡直就像是上個世紀。」在華埠 生活了40餘年的陳凱文表示，因為疫情的打擊，社區內許多擁有數十年的老店鋪都支撐不住而關店，「能吃到的老味道越來越少，希望此次堂食再開放，能往好的方向發展，不再循環往復。」

雖華埠大街上採購年貨的人潮已開始熱鬧，但在連日暴雪和低溫的情況下，大部分餐館仍顧客寥寥；「室外餐位更多是外族裔顧客使用，華人則多為外賣或外帶。」粥麵軒業者表示，食客們在得知春節開始恢復室內堂食後，當天就開始有人打電話預訂。

許多餐廳業者表示，已和員工聯繫，看他們是否可以在新年當天回來上班，屆時也會比從前更加嚴格遵守防疫規定，確保所有人的安全。

美國中餐聯盟紐約總會等多個華裔組織此前也多次呼籲餐館堂食開放日提前，讓華裔民眾能開心過年；美國中餐聯盟紐約總會會長陳善莊指出，州府順應華裔餐飲業主的呼籲，提前至大年初一開放堂食，這對於中餐館尤其是大酒樓意義重大。

陳善莊說，年初一在華裔傳統文化中象徵著去舊迎新，允許中餐館在這一天開放堂食象徵新的一年開門紅，這讓過去飽受摧殘的華裔餐飲業主看到了希望，更是美好的祝願；陳善莊說，「中餐業主向州府表示感謝，感謝他們聽到了華社的聲音，和對我們的鼓勵與支持。」

99餐廳集團負責人林里舉表示，一聽說州府提前開放堂食的消息「如沐春風」，「過去一直提著的心，瞬間鬆了口氣，看到有了活路」；林里舉並不認為提前幾天開放堂食，對於餐館營收會有多大幫助，「疫情仍在，不見得會有多少人出來吃飯，但只要餐館能重開堂食，就能讓我們業主緊繃的神經放鬆一些」，更重要的是，這讓華裔民眾感受到了州府的重視，是送給華裔社區最好的新年禮物。

但也有中餐業者表示，會先觀望再決定是否開放堂食；下東城三顧茅廬業者朱涵葦表示，每家餐廳的經營情況不同，自己是採用中央廚房的形式，幾家分店的每日食材均出品中央廚房，所以保護員工們的健康是首要任務，「依然會和前幾次開放一樣，先觀察一段時間情況再做打算。」他表示，怕心急開放出現確診案例，導致整個經營鏈受到影響。

華埠商改區行政總監陳作舟表示，任何開放的政策對於本地商戶來說都是好消息， 且華埠近日的人流也在漸漸向疫情前恢復。

「不僅僅是置辦年貨的華人，我已經在街上到了許多外族裔遊客的身影。」他表示，相信隨著疫苗的推廣，民眾對回歸正常生活越來越有信心，華社的經濟復甦也會越來越好。