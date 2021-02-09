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花旗球場接種點明開放 主要服務皇后區居民

記者和釗宇／紐約報導
花旗球場將作為新冠疫苗大規模接種點於周三(10日)開放。（美聯社）
花旗球場將作為新冠疫苗大規模接種點於周三(10日)開放。（美聯社）

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)8日宣布，花旗球場(Citi Field)將作為新冠疫苗大規模接種點，於周三(10日)開放，主要為符合接種資格的皇后區居民以及計程車、電召車司機、餐館業者服務；州府也宣布，下周起所有醫療機構的剩餘疫苗將被用於給全州16歲以上患有基礎疾病及併發症的高危人群接種。

白思豪上月就宣布要開放花旗球場作為大規模接種點，但由於疫苗供應短缺而延遲開放；皇后區長理查茲(Donovan Richards)曾呼籲，皇后區在全市五區中疫情最為嚴重，死亡人數超過7000人，因此需要大規模接種疫苗。

白思豪8日宣布，花旗球場大型疫苗接種中心10日開放，將主要為符合接種資格的皇后區居民、擁有TLC牌照的司機及餐館工人接種，運營時間暫定為每周三至周六，未來將實現每周七天運營。

而州長葛謨當日也宣布，目前全州醫護人員的接種率已達75%，達到群體免疫的標準，因此州府本周會給醫療機構供應足夠其接種所有醫護的疫苗，從下周起不再專門為醫護分發疫苗，所有醫院多餘的疫苗將提供給患有基礎疾病及併發症的16歲以上居民接種。

州府目前仍在和聯邦政府研究基礎疾病和併發症列表，目前包括患有癌症、心臟病、高血壓、肺部疾病、慢性腎臟疾病、免疫力系統疾病、嚴重肥胖、糖尿病、阿茲海默症、肝病等；患有以上疾病的人士14日起可在州府開設的接種點打疫苗，地方政府開設的接種點則從15日起開放接種，所有預約接種的民眾都須提供醫生證明。

但葛謨表示，目前最大的問題仍然在疫苗供應，而符合接種資格的州內居民數量已達1000萬人；他說，目前紐約州每周收到30萬劑疫苗，若按此速度計算，需要一年才能接種1500萬人，實現群體免疫；葛謨呼籲聯邦政府盡快批准只需要打一針的嬌生疫苗上市，同時也表示養老院有部分人士不願接種第二針疫苗，他將與聯邦政府商議將這些多出來的疫苗重新分配。

葛謨表示，目前全州醫護人員的接種率已經增至75%。（州長辦公室提供）
葛謨表示，目前全州醫護人員的接種率已經增至75%。（州長辦公室提供）
患有基礎疾病及併發症的16歲以上居民將於14日起接种。（州長辦公室提供）
患有基礎疾病及併發症的16歲以上居民將於14日起接种。（州長辦公室提供）

疫苗 皇后區 白思豪

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