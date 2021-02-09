紐約市重啟堂食 提前至農曆新年

紐約市將從12日農曆新年起恢復室內堂食。（本報檔案照）

紐約州長葛謨 (Andrew Cuomo)8日宣布，鑒於疫情 持續好轉，紐約市 恢復堂食日期從原定14日(周日)提前至農曆新年12日(周五)，餐館客容量限制在25%；該消息讓眾多中餐業者歡欣鼓舞，對此消息感到「如沐春風」。

因疫情反彈，州府去年12月中旬再暫停紐約市餐廳室內堂食；州府此前宣布將在2月14日情人節當天重啟堂食，但不少人表示由於情人節恰逢周日，不少有孩童的家長可能希望提前在周五或周六晚慶祝，也有很多中餐業者與民選官員呼籲提前，指出農曆新年對亞裔社區非常重要，堂食開放日期應予再提前。

對於州府提前重啟堂食，餐飲業者都對此歡欣鼓舞；紐約市服務業聯盟總監雷吉(Andrew Rigie)對此表示歡迎，認為此舉能給商家在情人節周末帶來更多收入，否則許多業者會因為今年情人節落在周日遭受損失，「這一決定和疫情好轉的消息，無論對已經受傷慘重的餐館業，還是情侶來說都是好事。」

華裔國會眾議員孟昭文則感謝州府將堂食日起提前至農曆新年，指出「農曆新年是亞裔市民最重要的節日之一，上周我就與餐館業者一起呼籲提前開放堂食，希望此舉能給深受疫情打擊的餐館業者帶來更多收入，期待安全防疫中歡度牛年。」

葛謨表示，州府數據顯示，全州的七天平均新冠檢測陽性率已經從1月4日的7.94%降至目前的4.42%，新冠總住院人數也降至7716人，創下12月28日以來新低；他說，因為疫情已經好轉，州府需要根據疫情調整防控政策，數據允許堂食提前重開，「大家可以提前過情人節了。」

此外，葛謨還宣布，將在全州範圍內舉辦為期100天的「紐約快閃」(NY PopsUp)表演，邀請知名藝術家演出，用300多場免費演出重振紐約的娛樂、藝術產業，盡量讓民眾感覺到城市生活的恢復；首場演出將於20日在賈維茨中心(Javits Center)舉辦，意在向醫護人員致敬。

葛謨還暗示，未來如果檢測能力提高，將可以重開百老匯劇院、體育館等大型聚集場所；他表示，水牛城比爾隊(Buffalo Bills)的美足比賽試點表明，州府有能力在比賽前對7000人進行快速檢測，未來就能通過這種方式讓更多場館重新開放，但也要做出人數限制和通風要求；不過，他也表示，目前尚無重開百老匯的時間表。