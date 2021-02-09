我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2709萬 逾46.5萬死

定罪前總統？參院「川普彈劾大審判」開戰時間表

紐約市重啟堂食 提前至農曆新年

記者和釗宇／紐約報導
紐約市將從12日農曆新年起恢復室內堂食。（本報檔案照）
紐約市將從12日農曆新年起恢復室內堂食。（本報檔案照）

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)8日宣布，鑒於疫情持續好轉，紐約市恢復堂食日期從原定14日(周日)提前至農曆新年12日(周五)，餐館客容量限制在25%；該消息讓眾多中餐業者歡欣鼓舞，對此消息感到「如沐春風」。

因疫情反彈，州府去年12月中旬再暫停紐約市餐廳室內堂食；州府此前宣布將在2月14日情人節當天重啟堂食，但不少人表示由於情人節恰逢周日，不少有孩童的家長可能希望提前在周五或周六晚慶祝，也有很多中餐業者與民選官員呼籲提前，指出農曆新年對亞裔社區非常重要，堂食開放日期應予再提前。

對於州府提前重啟堂食，餐飲業者都對此歡欣鼓舞；紐約市服務業聯盟總監雷吉(Andrew Rigie)對此表示歡迎，認為此舉能給商家在情人節周末帶來更多收入，否則許多業者會因為今年情人節落在周日遭受損失，「這一決定和疫情好轉的消息，無論對已經受傷慘重的餐館業，還是情侶來說都是好事。」

華裔國會眾議員孟昭文則感謝州府將堂食日起提前至農曆新年，指出「農曆新年是亞裔市民最重要的節日之一，上周我就與餐館業者一起呼籲提前開放堂食，希望此舉能給深受疫情打擊的餐館業者帶來更多收入，期待安全防疫中歡度牛年。」

葛謨表示，州府數據顯示，全州的七天平均新冠檢測陽性率已經從1月4日的7.94%降至目前的4.42%，新冠總住院人數也降至7716人，創下12月28日以來新低；他說，因為疫情已經好轉，州府需要根據疫情調整防控政策，數據允許堂食提前重開，「大家可以提前過情人節了。」

此外，葛謨還宣布，將在全州範圍內舉辦為期100天的「紐約快閃」(NY PopsUp)表演，邀請知名藝術家演出，用300多場免費演出重振紐約的娛樂、藝術產業，盡量讓民眾感覺到城市生活的恢復；首場演出將於20日在賈維茨中心(Javits Center)舉辦，意在向醫護人員致敬。

葛謨還暗示，未來如果檢測能力提高，將可以重開百老匯劇院、體育館等大型聚集場所；他表示，水牛城比爾隊(Buffalo Bills)的美足比賽試點表明，州府有能力在比賽前對7000人進行快速檢測，未來就能通過這種方式讓更多場館重新開放，但也要做出人數限制和通風要求；不過，他也表示，目前尚無重開百老匯的時間表。

紐約市將從12日農曆新年起恢復室內堂食。（美聯社）
紐約市將從12日農曆新年起恢復室內堂食。（美聯社）
葛謨表示，紐約市將從12日農曆新年起恢復室內堂食。（美聯社）
葛謨表示，紐約市將從12日農曆新年起恢復室內堂食。（美聯社）
紐約市將從12日農曆新年起恢復室內堂食。（美聯社）
紐約市將從12日農曆新年起恢復室內堂食。（美聯社）

紐約市 疫情 葛謨

上一則

紐約市初中 2/25恢復到校上課 高中仍無規畫

延伸閱讀

紐約市提前至農曆新年恢復堂食

紐約市提前至農曆新年恢復堂食
紐約本周恐還有數場雪

紐約本周恐還有數場雪
紐約州確診率持續下降 疫苗利用率近八成

紐約州確診率持續下降 疫苗利用率近八成
紐約州住院數再降 葛謨：別得意忘形

紐約州住院數再降 葛謨：別得意忘形
紐約市堂食提前重開？「下周一看數據」

紐約市堂食提前重開？「下周一看數據」
紐約市餐廳堂食可否提前重開 葛謨：下周一看數字再定

紐約市餐廳堂食可否提前重開 葛謨：下周一看數字再定

熱門新聞

6日正逢周末，加上翌日即將到來的暴雪，以及下周的農曆新年，各大華人超市當日出現人潮。(記者牟蘭／攝影)

年前暴雪又逢周末 華人超市爆滿 「這幾樣」大家都在搶

2021-02-07 02:27
史泰登島日前發生一起疑似家庭慘案，紐約市警在南海灘一棟住家內找到一對六旬華裔夫婦的屍體，初步判斷丈夫可能殺害妻子後自縊。(記者顏潔恩／攝影)

史泰登島6旬華裔夫婦陳屍家中 疑夫殺妻後自縊

2021-02-05 10:45
黃托羅。（圖片取自gofundme網站）

布碌崙39歲餐館老闆 鏟雪突發心梗死亡

2021-02-08 02:29
降雪量恐達24吋！紐約市非必要車輛今晨6時起限行，換邊停車也暫停。(記者張晨/攝影)

降雪可達2呎！紐約緊急狀態 疫苗接種、實體課均取消

2021-02-01 12:14

1張圖／紐約州新增確診8448例 114人死

2021-02-08 22:20

新冠變種傳染力更強更致命,你的口罩防的住嗎?

2021-01-21 14:54

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅

再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅
烘焙店「4類蛋糕與麵包」別買 師傅：不懂的人才會吃

烘焙店「4類蛋糕與麵包」別買 師傅：不懂的人才會吃
現任國會議員首例 共和黨籍德州聯邦眾議員萊特染疫亡

現任國會議員首例 共和黨籍德州聯邦眾議員萊特染疫亡
華裔澳籍女主播遭中國正式拘捕！罪名「非法提供國家機密」

華裔澳籍女主播遭中國正式拘捕！罪名「非法提供國家機密」
就為這件小事 華女在南加知名「中國園」被喊：滾回中國

就為這件小事 華女在南加知名「中國園」被喊：滾回中國