賭王之子、羅培茲都住這！紐約千萬豪宅頻淹水故障 名流屋主槓上開發商

「公園大道432號」吸引不少富豪名人，但近日卻傳出問題重重。(取自官網)

位於曼哈頓 公園大道(Park Avenue)432號的豪宅在2015年建成時，曾是曼哈頓第二高樓，吸引不少多金買家置產，女星珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)夫婦等名流也包括在內；不過該棟大樓近日卻遭到多戶住戶抱怨，指該大樓由於水管和機械故障造成淹水、電梯常態性故障、牆壁剝落等問題，導致住戶數十萬元的損失。

該棟大樓屬於「億萬富翁大道」(Billionaires Row)，高達1400呎，以俯瞰中央公園和紐約市景而聞名；目前樓宇大部分單位都已售罄，總價值約為31億元，96樓的頂層公寓於2016年，以將近8800萬元的價格賣給了沙烏地阿拉伯零售商巨頭Fawaz Alhokair的一家公司，珍妮佛羅培茲夫婦也在2018年花了1530萬元買下一戶單元。

該棟大樓也受到不少華人青睞，據了解，包括澳門 賭王何鴻燊的公子何猷龍、諾蒂卡(Nautica)運動服裝品牌創始人朱欽騏(David Chu)等人也都在該棟建築內置產。

但根據「紐約時報 」報導，住戶阿布拉莫菲琪(Sarina Abramovich)在2016年以1700萬元的價格，購買了3500平方呎的高層公寓後，發生眾多問題，包括在2018年由於水管問題導致公寓兩度淹水，而流淌的水進入電梯電梯井道，也讓大樓的半數電梯故障數周。

而高樓的開發商之一CIM Group在一份聲明中強調，該棟建築的設計、建築工法均無問題；他們表示，就像所有新完工的建築一樣，期間都會有些許維修問題；而另外一個開發商Macklowe Properties則拒絕評論。

「紐約時報」獲得的房客、工程師等文件顯示，大樓的高度是造成這些問題的主要原因。