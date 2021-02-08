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大雪紛飛 12歲男童帶電腦外出不知去向 家人苦尋

記者黃伊奕／紐約報導
朱瑞恩離奇失蹤，家人心急如焚。（62分局提供）
朱瑞恩離奇失蹤，家人心急如焚。（62分局提供）

布碌崙(布魯克林)貝瑞吉一名12歲華裔男童於6日從家裡外出後失聯，7日大雪紛紛下仍不知去向，家人心急如焚苦苦尋找，望民眾提供線索。

該名12歲男童名叫朱瑞恩(Ryan Zhu，音譯)，報住布碌崙86街交14大道附近，自5日晚間11時最後一次被見到後，至今下落不明。

朱瑞恩母親指出，當日晚間11時自己去睡覺時，朱瑞恩仍在家中，第二天起來後發現他已經不見，「我妹妹就住在兩個街口遠，朱瑞恩時不時會過去玩，加上當天朱瑞恩的妹妹也在那邊，所以一開始以為他早上也過去了」；下午4時左右朱母聯繫妹妹後，才得知朱瑞恩當天根本沒有去那裡。

朱母說，一家人不久前才從外州搬來紐約，但因疫情多待在家裡，朱瑞恩對紐約並不是太熟悉；上學也是在家中上網課，在紐約並沒有什麼朋友，「就連他老師我也沒有見過面，只知道名字而已」；朱離家時除了帶了一部電腦，沒有任何與外界聯繫的方式。

朱母指朱瑞恩過去從未離家出走，如今在大雪紛飛的惡劣天氣下不知去向，全家人都心急如焚，「我們發現他不見後立即報了警，現在也還在外面尋找，唯一心願就是他能夠平安無事回來。」

根據家人描述，朱瑞恩最後一次被見到時身穿紅色外套、綠色毛衣、灰色褲子和紅色運動鞋，他約5呎5吋高、110磅重。

警方呼籲如有發現朱瑞恩身影，立即致電止罪熱線(800­)577-8477，或上crimestoppers網站，或傳短訊274637再輸入tip577，所有信息絕對保密；民眾還可直接聯繫其家人，電話(917)302-0377或(917)770-9966。

紐約 布碌崙 疫情

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