疫情與暴雪雙重打擊 年前最忙美容業 今年無客人

往年在農曆年前相當忙碌的髮廊和美容院，在疫情和大雪影響下生意銳減。(記者顏嘉瑩/攝影)

馬上就是農曆新年，華人 在新年前除了辦年貨、大掃除，也會藉此到髮廊剪個新髮型，或是到美容院做美容，以新氣象迎接新春；然而今年疫情 影響，聚會減少，且節前連日大雪，讓華人美容行業生意大減，門可羅雀。

華人業者指出，這周本來應該是農曆年前最忙的周末；然而，21世紀美容中心經理李娉儀7日卻未到店上班，表示通常天氣較差時，預約被取消的機率就會比較高，上周的大雪該中心更連續休息兩天；李娉儀說，7日的雪下的又大又急，原本有預約的客人也紛紛致電取消，該中心也乾脆在當天關門。

由於該美容中心的顧客從華人到外族裔均有，李娉儀說，民眾多會在節日前預約做臉、美容，每年從10月節日季開始，到隔年2月農曆年結束，是該中心的旺季，一個員工平均每天要接五到六個客人，整個美容中心最多有八個員工同時上班，相當忙碌，但這樣的盛況卻在此次節日季不見了。

李娉儀表示，該中心如今多數的員工都是「打零工」模式，有客人預約才去上班，沒有預約就在家休息，且基本上都是熟客預約，很少有直接進店的新客人。

在髮廊工作20多年的黃Amy也說，今年由於農曆年的聚會活動減少，再加上天氣不佳，預約美髮的客人也減少許多；往年她在農曆年的前一個周末剪頭髮都會剪到「手軟」，「一個客人剪到一個段落，就得趕緊去幫一旁的客人上染髮劑，完全忙不過來，還需要多請人手來幫忙，但今年直到這個周末，還有許多空檔沒有被預約。」

黃Amy表示，有些客人為避免群聚而改成「線上拜年」，頭髮美不美，也就不是最重要的事情，只要心意有到就好，「畢竟今年大家最希望的就是疫情趕緊過去，全家人健康平安即可。」

李娉儀則說，雖然美容中心在疫情間的生意與往年完全不能相比，但有些熟客即便沒有預約美容，也會購買護膚產品回家自用，該中心也轉型，開始在網路上販售這些產品，同時推廣生意；她相信相信在疫苗 普及之後，疫情和大眾緊張的情緒都會改善，「我相信一切都會慢慢變好的，現在只是陣痛而已，只要撐過去就好。」