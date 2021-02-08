我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

趙少康宣布參選2024台總統大選 推動兩岸和平、藍綠和解

變種病毒株在美傳播快 每10天增加1倍

疫情與暴雪雙重打擊 年前最忙美容業 今年無客人

記者顏嘉瑩／紐約報導
往年在農曆年前相當忙碌的髮廊和美容院，在疫情和大雪影響下生意銳減。(記者顏嘉瑩/攝影)
往年在農曆年前相當忙碌的髮廊和美容院，在疫情和大雪影響下生意銳減。(記者顏嘉瑩/攝影)

馬上就是農曆新年，華人在新年前除了辦年貨、大掃除，也會藉此到髮廊剪個新髮型，或是到美容院做美容，以新氣象迎接新春；然而今年疫情影響，聚會減少，且節前連日大雪，讓華人美容行業生意大減，門可羅雀。

華人業者指出，這周本來應該是農曆年前最忙的周末；然而，21世紀美容中心經理李娉儀7日卻未到店上班，表示通常天氣較差時，預約被取消的機率就會比較高，上周的大雪該中心更連續休息兩天；李娉儀說，7日的雪下的又大又急，原本有預約的客人也紛紛致電取消，該中心也乾脆在當天關門。

由於該美容中心的顧客從華人到外族裔均有，李娉儀說，民眾多會在節日前預約做臉、美容，每年從10月節日季開始，到隔年2月農曆年結束，是該中心的旺季，一個員工平均每天要接五到六個客人，整個美容中心最多有八個員工同時上班，相當忙碌，但這樣的盛況卻在此次節日季不見了。

李娉儀表示，該中心如今多數的員工都是「打零工」模式，有客人預約才去上班，沒有預約就在家休息，且基本上都是熟客預約，很少有直接進店的新客人。

在髮廊工作20多年的黃Amy也說，今年由於農曆年的聚會活動減少，再加上天氣不佳，預約美髮的客人也減少許多；往年她在農曆年的前一個周末剪頭髮都會剪到「手軟」，「一個客人剪到一個段落，就得趕緊去幫一旁的客人上染髮劑，完全忙不過來，還需要多請人手來幫忙，但今年直到這個周末，還有許多空檔沒有被預約。」

黃Amy表示，有些客人為避免群聚而改成「線上拜年」，頭髮美不美，也就不是最重要的事情，只要心意有到就好，「畢竟今年大家最希望的就是疫情趕緊過去，全家人健康平安即可。」

李娉儀則說，雖然美容中心在疫情間的生意與往年完全不能相比，但有些熟客即便沒有預約美容，也會購買護膚產品回家自用，該中心也轉型，開始在網路上販售這些產品，同時推廣生意；她相信相信在疫苗普及之後，疫情和大眾緊張的情緒都會改善，「我相信一切都會慢慢變好的，現在只是陣痛而已，只要撐過去就好。」

美容中心在暴雪的天氣下客人取消預約，乾脆直接關門。(記者顏嘉瑩/攝影)
美容中心在暴雪的天氣下客人取消預約，乾脆直接關門。(記者顏嘉瑩/攝影)

疫情 華人 疫苗

上一則

賭王之子、羅培茲都住這！紐約千萬豪宅頻淹水故障 名流屋主槓上開發商

下一則

市長論壇 韓裔張哲熙支持保留SHSAT 楊安澤染疫缺席

延伸閱讀

圖輯／紐約周日再大雪 下周還將迎數波

圖輯／紐約周日再大雪 下周還將迎數波
疫情與暴雪雙重打擊 ! 年前最忙美容業 今年冷清清

疫情與暴雪雙重打擊 ! 年前最忙美容業 今年冷清清
大雪天12歲華裔男童不知去向 家人苦尋

大雪天12歲華裔男童不知去向 家人苦尋
年前暴雪又逢周末 華人超市爆滿 「這幾樣」大家都在搶

年前暴雪又逢周末 華人超市爆滿 「這幾樣」大家都在搶
極地渦旋氣溫驟降…兩場風暴逼近 一周內恐大暴雪

極地渦旋氣溫驟降…兩場風暴逼近 一周內恐大暴雪
暴雪+公車專用道計畫 法拉盛華人超市冷清清

暴雪+公車專用道計畫 法拉盛華人超市冷清清

熱門新聞

紐約進入連三天的暴雪天氣，伴隨著每小時可達60哩的強風。(記者顏嘉瑩╱攝影)

紐約市因暴雪進入緊急狀態 今早6時起限制交通

2021-02-01 06:00
降雪量恐達24吋！紐約市非必要車輛今晨6時起限行，換邊停車也暫停。(記者張晨/攝影)

降雪可達2呎！紐約緊急狀態 疫苗接種、實體課均取消

2021-02-01 12:14
6日正逢周末，加上翌日即將到來的暴雪，以及下周的農曆新年，各大華人超市當日出現人潮。(記者牟蘭／攝影)

年前暴雪又逢周末 華人超市爆滿 「這幾樣」大家都在搶

2021-02-07 02:27
史泰登島日前發生一起疑似家庭慘案，紐約市警在南海灘一棟住家內找到一對六旬華裔夫婦的屍體，初步判斷丈夫可能殺害妻子後自縊。(記者顏潔恩／攝影)

史泰登島6旬華裔夫婦陳屍家中 疑夫殺妻後自縊

2021-02-05 10:45

新冠變種傳染力更強更致命,你的口罩防的住嗎?

2021-01-21 14:54

1張圖／紐約州新增確診1萬例 143人死

2021-02-07 21:18

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
耶魯華裔研究生遭槍殺 一周前剛求婚成功

耶魯華裔研究生遭槍殺 一周前剛求婚成功
舊金山兩華童遭綁架 全城大搜捕後安全歸來

舊金山兩華童遭綁架 全城大搜捕後安全歸來
緊張！緬甸仰光10萬人上街 警朝群眾射擊多人傷

緊張！緬甸仰光10萬人上街 警朝群眾射擊多人傷
拜登受訪稱習近平「骨子裡沒有民主」 美中將激烈競爭

拜登受訪稱習近平「骨子裡沒有民主」 美中將激烈競爭
浙江9旬奶奶好厲害 10年還清2077萬 怎做到的？

浙江9旬奶奶好厲害 10年還清2077萬 怎做到的？